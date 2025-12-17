Multi от Минфин
17 декабря 2025, 14:43 Читати українською

Стоимость строительства бального зала Трампа может вырасти до $400 млн

Проект нового бального зала в Белом доме, инициированный Дональдом Трампом, становится все более амбициозным и дорогостоящим. По последним оценкам президента, стоимость строительства может достичь 400 миллионов долларов. Кроме того, Трамп заявил о намерении перенести будущие инаугурации президентов в это новое сооружение, отказавшись от традиционной церемонии у Капитолия. Об этом сообщает Bloomberg 17 декабря.

Проект нового бального зала в Белом доме, инициированный Дональдом Трампом, становится все более амбициозным и дорогостоящим.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Непробиваемая крепость» для торжеств

Выступая на приеме по случаю Хануки, Трамп поделился новыми деталями проекта. По его словам, зал будет иметь окна со стеклом толщиной 5 дюймов (почти 13 см).

«Оно непробиваемо ничем, кроме гаубицы», — заявил президент.

Трамп аргументировал необходимость переноса инаугураций в новый зал вопросами безопасности и комфорта, отметив, что традиционные церемонии под открытым небом часто сталкиваются с погодными вызовами и рисками для безопасности. «С точки зрения безопасности мы можем сделать лучше», — добавил он.

Рост цены и масштабов

Стоимость проекта стремительно растет. Первоначальная оценка составляла $200 млн, затем — $300 млн, а теперь Трамп называет верхний предел в $400 млн, хотя и обещает уложиться в меньшую сумму. Изменился и масштаб: если сначала речь шла о пристройке, которая «не будет мешать существующему зданию», то впоследствии было принято решение о сносе Восточного крыла Белого дома. Новое сооружение по размерам может затмить историческую резиденцию и Западное крыло, где расположен Овальный кабинет.

Таинственные спонсоры и победа в суде

Белый дом утверждает, что строительство финансируется исключительно за счет частных пожертвований, однако официальный список доноров не обнародуется. Это вызывает обеспокоенность по поводу возможного конфликта интересов: корпорации или отдельные лица могут финансировать «строительство века», чтобы получить расположение президента.

Между тем Трамп одержал важную юридическую победу. Федеральный судья отклонил иск Национального фонда сохранения истории, который требовал остановить работы.

Почему снос Восточного крыла — это скандал

Восточное крыло, которое Трамп решил снести ради бального зала, является исторически значимой частью комплекса Белого дома. Оно было построено в 1942 году во времена Франклина Рузвельта (на месте временных построек) и традиционно служило офисом первой леди и ее штата. Также под ним расположен знаменитый президентский бункер, модернизированный после событий 11 сентября.

Критики, в частности архитекторы и историки, считают уничтожение этого здания варварством и нарушением законов об охране памятников. По их мнению, новый «гигантский» бальный зал нарушит архитектурный ансамбль главной резиденции США. В то же время сторонники идеи указывают на то, что Белый дом действительно нуждается в большом помещении для приемов, поскольку имеющаяся Восточная комната вмещает только около 200 человек, что вынуждает проводить большие государственные ужины во временных палатках на лужайке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
