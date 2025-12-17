Играй-прыгай и забирай праздничную скидку на курсы Академии Минфин

Академия Минфин запускает праздничную онлайн-игру , в которой вы можете выиграть до 50% скидки на обучение по любой из выбранных программ. Все, что нужно — несколько минут и ваша быстрая реакция. Проведите Санту через все препятствия и получите скидку на обучение.

Прыгайте вместе с Сантой между подарками и забирайте свой выигрыш в виде скидки на обучение. Приятный подарок себе или близким к празднику, что поможет прокачать финансовую грамотность или составить собственную инвестиционную стратегию на 2026 год.

Поиграть в игру и получить скидку можно до 11 января 2026 включительно. Рассказываем подробнее о правилах и как воспользоваться выигрышем.

Как играть?

Игрок должен провести Санту из-за всех преград — красных подарков. Для движения используйте стрелки на клавиатуре:

бег влево/вправо — ⬅️ ➡️

прыжок вверх — ⬆️

Преодолевая препятствия одна за другой, игрок собирает баллы. Чем больше баллов в конце пути, тем большую скидку вы получаете.

Максимальная скидка — 50% от стоимости выбранного курса 🥳

Играть можно неограниченное количество раз до 11 января. Чем больше попыток, тем выше вероятность получить максимальную скидку.

Играйте вместе с друзьями

Поделитесь игрой с друзьями и сразитесь в скорости и сноровке. Проверьте, кому Санти удастся обуздать больше преград и получить большую скидку.

Какие курсы можно пройти по приятной цене

Вы можете выиграть скидку на любой курс, интенсив или воркшоп от Академии Минфин:

Портфельное инвестирование

Инвестиционный трамплин

Инвестирование в доходную недвижимость

Инвестирование в ETFs

Антикризисные инвестиции

Воркшоп AI и инвестиции

Воркшоп Криптопрорыв 3.0

У вас будет возможность самостоятельно выбрать именно то обучение, которое вам актуально и поможет реализовать инвестиционные замыслы уже в 2026 году.

Как получить скидку

Пройдите игру до конца и зафиксируйте свой результат — сделайте скриншот с указанным количеством баллов и соответствующей скидкой. Отправьте скриншот менеджеру Отдела заботы в Telegram — по этой ссылке. В ответ получите скидку на выбранный курс.

Обратите внимание!

Один участник может выбрать только один курс для получения скидки. Полученная скидка не унывает с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.

Ну что, вы готовы начать игру прямо сейчас? Санта уже на низком старте — жмите на кнопку.