Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
17 декабря 2025, 11:45

Играй-прыгай и забирай праздничную скидку на курсы Академии Минфин

Академия Минфин запускает праздничную онлайн-игру, в которой вы можете выиграть до 50% скидки на обучение по любой из выбранных программ. Все, что нужно — несколько минут и ваша быстрая реакция. Проведите Санту через все препятствия и получите скидку на обучение.

Академия Минфин запускает праздничную онлайн-игру, в которой вы можете выиграть до 50% скидки на обучение по любой из выбранных программ.

Прыгайте вместе с Сантой между подарками и забирайте свой выигрыш в виде скидки на обучение. Приятный подарок себе или близким к празднику, что поможет прокачать финансовую грамотность или составить собственную инвестиционную стратегию на 2026 год.

Поиграть в игру и получить скидку можно до 11 января 2026 включительно. Рассказываем подробнее о правилах и как воспользоваться выигрышем.

Как играть?

Игрок должен провести Санту из-за всех преград — красных подарков. Для движения используйте стрелки на клавиатуре:

  • бег влево/вправо — ⬅️ ➡️
  • прыжок вверх — ⬆️

Преодолевая препятствия одна за другой, игрок собирает баллы. Чем больше баллов в конце пути, тем большую скидку вы получаете.

Максимальная скидка — 50% от стоимости выбранного курса 🥳

Играть можно неограниченное количество раз до 11 января. Чем больше попыток, тем выше вероятность получить максимальную скидку.

Играйте вместе с друзьями

Поделитесь игрой с друзьями и сразитесь в скорости и сноровке. Проверьте, кому Санти удастся обуздать больше преград и получить большую скидку.

Какие курсы можно пройти по приятной цене

Вы можете выиграть скидку на любой курс, интенсив или воркшоп от Академии Минфин:

  • Портфельное инвестирование

  • Инвестиционный трамплин

  • Инвестирование в доходную недвижимость

  • Инвестирование в ETFs

  • Антикризисные инвестиции

  • Воркшоп AI и инвестиции

  • Воркшоп Криптопрорыв 3.0

У вас будет возможность самостоятельно выбрать именно то обучение, которое вам актуально и поможет реализовать инвестиционные замыслы уже в 2026 году.

Как получить скидку

  1. Пройдите игру до конца и зафиксируйте свой результат — сделайте скриншот с указанным количеством баллов и соответствующей скидкой.

  2. Отправьте скриншот менеджеру Отдела заботы в Telegram — по этой ссылке.

  3. В ответ получите скидку на выбранный курс.

Обратите внимание!

Один участник может выбрать только один курс для получения скидки. Полученная скидка не унывает с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.

Ну что, вы готовы начать игру прямо сейчас? Санта уже на низком старте — жмите на кнопку.

👉 СЫГРАТЬ В ИГРУ

