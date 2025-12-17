Академия Минфин запускает праздничную онлайн-игру, в которой вы можете выиграть до 50% скидки на обучение по любой из выбранных программ. Все, что нужно — несколько минут и ваша быстрая реакция. Проведите Санту через все препятствия и получите скидку на обучение.
Играй-прыгай и забирай праздничную скидку на курсы Академии Минфин
Прыгайте вместе с Сантой между подарками и забирайте свой выигрыш в виде скидки на обучение. Приятный подарок себе или близким к празднику, что поможет прокачать финансовую грамотность или составить собственную инвестиционную стратегию на 2026 год.
Поиграть в игру и получить скидку можно до 11 января 2026 включительно. Рассказываем подробнее о правилах и как воспользоваться выигрышем.
Как играть?
Игрок должен провести Санту из-за всех преград — красных подарков. Для движения используйте стрелки на клавиатуре:
- бег влево/вправо — ⬅️ ➡️
- прыжок вверх — ⬆️
Преодолевая препятствия одна за другой, игрок собирает баллы. Чем больше баллов в конце пути, тем большую скидку вы получаете.
Максимальная скидка — 50% от стоимости выбранного курса 🥳
Играть можно неограниченное количество раз до 11 января. Чем больше попыток, тем выше вероятность получить максимальную скидку.
Играйте вместе с друзьями
Поделитесь игрой с друзьями и сразитесь в скорости и сноровке. Проверьте, кому Санти удастся обуздать больше преград и получить большую скидку.
Какие курсы можно пройти по приятной цене
Вы можете выиграть скидку на любой курс, интенсив или воркшоп от Академии Минфин:
- Портфельное инвестирование
Инвестиционный трамплин
Инвестирование в доходную недвижимость
Инвестирование в ETFs
Антикризисные инвестиции
Воркшоп AI и инвестиции
Воркшоп Криптопрорыв 3.0
У вас будет возможность самостоятельно выбрать именно то обучение, которое вам актуально и поможет реализовать инвестиционные замыслы уже в 2026 году.
Как получить скидку
Пройдите игру до конца и зафиксируйте свой результат — сделайте скриншот с указанным количеством баллов и соответствующей скидкой.
Отправьте скриншот менеджеру Отдела заботы в Telegram — по этой ссылке.
В ответ получите скидку на выбранный курс.
Обратите внимание!
Один участник может выбрать только один курс для получения скидки. Полученная скидка не унывает с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфин.
Ну что, вы готовы начать игру прямо сейчас? Санта уже на низком старте — жмите на кнопку.
