В SpaceX запретили сотрудникам комментировать ситуацию в компании

SpaceX сделал еще один официальный шаг к выходу на фондовую биржу. Компания сообщила своим сотрудникам о начале регуляторного «периода тишины», что свидетельствует об активной подготовке к первичному размещению акций (IPO), запланированному на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg 17 декабря.

Запрет на комментарии

Согласно внутреннему письму, содержание которого стало известно журналистам, сотрудникам строго запрещено комментировать, обсуждать или каким-либо образом «подогревать» интерес к планам компании по публичному размещению.

Ограничения касаются:

Каких-либо упоминаний о росте компании или ее оценке.

Публикаций в социальных сетях.

Выступлений на конференциях и интервью.

Эти меры введены в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Цель «периода тишины» — предотвратить искусственное завышение стоимости акций перед листингом и гарантировать, что все инвесторы будут иметь равный доступ к информации.

Финансовые амбиции: $1,5 триллиона

SpaceX планирует провести IPO, которое может стать крупнейшим в истории финансовых рынков.

Оценка компании: Ожидается на уровне 1,5 триллиона долларов.

Привлечение средств: Компания планирует привлечь значительно более 30 миллиардов долларов.

В служебной записке, которая попала в Bloomberg ранее, отмечается, что эти средства необходимы для финансирования амбициозных проектов: обеспечения «безумной частоты полетов» ракеты Starship, развития дата-центров для искусственного интеллекта в космосе и создания базы на Луне.

В то же время компания предупреждает, что окончательные сроки и оценка могут измениться, или же SpaceX может вообще отказаться от выхода на биржу.

Конец эпохи приватности

SpaceX долгое время оставалась одной из самых дорогих и закрытых частных компаний мира. Илон Маск неоднократно заявлял, что не хочет выводить компанию на биржу, чтобы избежать давления акционеров, требующих ежеквартальной прибыли вместо долгосрочных целей (например, колонизации Марса).

Объявление «режима тишины» свидетельствует об изменении стратегии. Вероятно, амбиции Маска по колонизации космоса требуют такого объема капитала, который частные инвесторы уже не могут обеспечить. Публичный статус откроет доступ к кошелькам миллионов розничных инвесторов и пенсионных фондов.

Для рынка это означает появление нового гиганта, который по капитализации может сразу войти в топ-лигу мировых корпораций, конкурируя с Apple, Microsoft и NVIDIA.