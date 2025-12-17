Токенизированное золото на взлете: капитализация XAUT и других стейблкоинов достигла $4 млрд

Рынок токенизированного золота переживает настоящий бум. Общая рыночная стоимость стейблкоинов, обеспеченных физическим металлом, превысила $4 млрд. С начала 2025 года этот сектор вырос почти втрое — с $1,3 млрд, что свидетельствует о массовом бегстве инвесторов в защитные активы через блокчейн-инструменты. Об этом пишет ForkLog.

Лидеры рынка: Tether и Paxos

Рынок фактически поделен между двумя крупными игроками, которые контролируют почти 90% капитала:

Tether Gold (XAUT): Абсолютный лидер с капитализацией $2,2 млрд. Этот актив занимает 50% рынка.

Paxos Gold (PAXG): Занимает второе место с показателем $1,5 млрд.

Инвесторы выбирают эти инструменты, чтобы владеть долями реальных золотых слитков в хранилищах, не выходя в фиатную валюту и сохраняя мобильность капитала в блокчейне.

Золото против биткойна: смена фаворита

2025 год стал годом триумфа традиционного «желтого металла» над «цифровым».

Золото: В четвертом квартале цена пробила историческую отметку $4000 за унцию. Годовой рост составил около 66%, что позволило золоту обойти биткоин по доходности.

Биткойн: Несмотря на мощный старт года благодаря спотовым ETF (активы под управлением достигли пика в $152 млрд в июле), во втором полугодии интерес охладел. Активы в биткойн-инструментах снизились до $114 млрд из-за фиксации прибыли.

Что такое «золотой» стейблкоин?

Токены типа XAUT или PAXG — это цифровые активы, привязанные к стоимости тройской унции золота. Эмитенты (компании, выпускающие токен) обязуются хранить соответствующее количество физического золота в надежных хранилищах (например, в Лондоне или Швейцарии) для обеспечения каждого выпущенного токена.

Почему это популярно?

Делимость: Вы можете купить золота на $10, тогда как целый слиток стоит сотни тысяч.

Ликвидность: Продать токен можно мгновенно 24/7, в отличие от физического металла, который нужно нести в ломбард или банк.

Хеджирование: Криптотрейдеры используют их, чтобы «пересидеть» падение биткоина, не выводя деньги на банковские счета.

