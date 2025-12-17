Рынок токенизированного золота переживает настоящий бум. Общая рыночная стоимость стейблкоинов, обеспеченных физическим металлом, превысила $4 млрд. С начала 2025 года этот сектор вырос почти втрое — с $1,3 млрд, что свидетельствует о массовом бегстве инвесторов в защитные активы через блокчейн-инструменты. Об этом пишет ForkLog.
Токенизированное золото на взлете: капитализация XAUT и других стейблкоинов достигла $4 млрд
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Лидеры рынка: Tether и Paxos
Рынок фактически поделен между двумя крупными игроками, которые контролируют почти 90% капитала:
- Tether Gold (XAUT): Абсолютный лидер с капитализацией $2,2 млрд. Этот актив занимает 50% рынка.
- Paxos Gold (PAXG): Занимает второе место с показателем $1,5 млрд.
Инвесторы выбирают эти инструменты, чтобы владеть долями реальных золотых слитков в хранилищах, не выходя в фиатную валюту и сохраняя мобильность капитала в блокчейне.
Золото против биткойна: смена фаворита
2025 год стал годом триумфа традиционного «желтого металла» над «цифровым».
- Золото: В четвертом квартале цена пробила историческую отметку $4000 за унцию. Годовой рост составил около 66%, что позволило золоту обойти биткоин по доходности.
- Биткойн: Несмотря на мощный старт года благодаря спотовым ETF (активы под управлением достигли пика в $152 млрд в июле), во втором полугодии интерес охладел. Активы в биткойн-инструментах снизились до $114 млрд из-за фиксации прибыли.
Что такое «золотой» стейблкоин?
Токены типа XAUT или PAXG — это цифровые активы, привязанные к стоимости тройской унции золота. Эмитенты (компании, выпускающие токен) обязуются хранить соответствующее количество физического золота в надежных хранилищах (например, в Лондоне или Швейцарии) для обеспечения каждого выпущенного токена.
Почему это популярно?
- Делимость: Вы можете купить золота на $10, тогда как целый слиток стоит сотни тысяч.
- Ликвидность: Продать токен можно мгновенно 24/7, в отличие от физического металла, который нужно нести в ломбард или банк.
- Хеджирование: Криптотрейдеры используют их, чтобы «пересидеть» падение биткоина, не выводя деньги на банковские счета.
Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии