ФГВФЛ нашел инвестора для «РВС Банка»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 декабря 2025, 11:41 Читати українською

ФГВФЛ нашел инвестора для «РВС Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает расчеты с клиентами неплатежеспособного АО «РВС БАНК». По состоянию на 17 декабря вкладчикам (физическим лицам и ФЛП) уже выплачено 60,6 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает расчеты с клиентами неплатежеспособного АО «РВС БАНК».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получает выплаты сейчас

Процесс выплат начался 24 ноября 2025 года. На данном этапе средства могут получить те клиенты, у которых:

  • Срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года (включительно).
  • Средства находились на текущих (карточных) счетах.

Как получить средства: три способа

Клиентам не нужно ждать в очередях или писать бумажные заявления. Получить гарантированную сумму можно дистанционно:

  • Через приложение «Дія»: услуга «Возврат вкладов» позволяет оформить выплату в несколько кликов.
  • Онлайн-банкинг: через мобильные приложения банков-агентов Фонда.
  • В отделениях: лично посетив любой банк-агент, сотрудничающий с Фондом (перечень доступен на сайте ФГВФЛ).

Будущее банка: найден инвестор

Фонд сообщил важную новость о дальнейшей судьбе активов и пассивов банка. Открытый конкурс по поиску инвестора для вывода АО «РВС БАНК» с рынка завершен.

Это означает, что в скором времени будет заключен договор с победителем конкурса. Что это дает клиентам? Вкладчики, чьи депозиты еще не закончились (срок действия заканчивается после начала процедуры вывода банка), будут переведены на обслуживание в другой действующий банк (инвестора). При этом все условия их договоров (сроки, процентные ставки) будут сохранены.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
NN NN
NN NN
17 декабря 2025, 12:16
#
Так хто ж забере рвс?

Тигипко?
+
0
56187340
56187340
17 декабря 2025, 12:32
#
Oxi Bank мабуть.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 56187340 и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами