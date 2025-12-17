ФГВФЛ нашел инвестора для «РВС Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает расчеты с клиентами неплатежеспособного АО « РВС БАНК». По состоянию на 17 декабря вкладчикам (физическим лицам и ФЛП) уже выплачено 60,6 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получает выплаты сейчас

Процесс выплат начался 24 ноября 2025 года. На данном этапе средства могут получить те клиенты, у которых:

Срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года (включительно).

Средства находились на текущих (карточных) счетах.

Как получить средства: три способа

Клиентам не нужно ждать в очередях или писать бумажные заявления. Получить гарантированную сумму можно дистанционно:

Через приложение «Дія»: услуга «Возврат вкладов» позволяет оформить выплату в несколько кликов.

Онлайн-банкинг: через мобильные приложения банков-агентов Фонда.

В отделениях: лично посетив любой банк-агент, сотрудничающий с Фондом (перечень доступен на сайте ФГВФЛ).

Будущее банка: найден инвестор

Фонд сообщил важную новость о дальнейшей судьбе активов и пассивов банка. Открытый конкурс по поиску инвестора для вывода АО «РВС БАНК» с рынка завершен.

Это означает, что в скором времени будет заключен договор с победителем конкурса. Что это дает клиентам? Вкладчики, чьи депозиты еще не закончились (срок действия заканчивается после начала процедуры вывода банка), будут переведены на обслуживание в другой действующий банк (инвестора). При этом все условия их договоров (сроки, процентные ставки) будут сохранены.