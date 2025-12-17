Минфин совместно с Государственной налоговой службой продолжают коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В очередном выпуске объясняется, какие налоги платит самозанятая мастерица маникюра Юлия.
Минфин разъяснил налоговые обязательства для мастеров бьюти-сферы
Какие налоги нужно уплатить
29-летняя Юлия — мастер маникюра. Своих клиентов она находит по объявлениям в интернете и рекомендациям подруг.
В среднем ежемесячно Юлия зарабатывает около 25 тыс. грн (75 тыс. грн/квартал; 300 тыс. грн/год). Для легализации дохода она зарегистрировала свою деятельность как ФОП (физическое лицо-предприниматель) 1 группы.
Источник: Минфин
