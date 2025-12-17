Нефть WTI отскочила от 5-летнего минимума после того, как Трамп объявил морскую блокаду Венесуэлы

Котировки американской нефти WTI продемонстрировали рост более чем на 1%, восстановившись до уровня около $56 за баррель. Рынок, который находится на самых низких уровнях за последние пять лет, отреагировал на резкое обострение ситуации в Латинской Америке. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о блокаде нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, которые находятся под санкциями. Об этом сообщает Trading Economics.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Блокада и военные маневры

Новый приказ Белого дома стал кульминацией напряженности в регионе. Ему предшествовали:

Захват американскими силами танкеров из «черного списка» у побережья Венесуэлы на прошлой неделе.

Масштабное наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне.

Эти действия создают физические препятствия для экспорта венесуэльской нефти, что заставляет трейдеров закладывать в цену новые риски перебоев в поставках.

Факторы, сдерживающие цены

Несмотря на локальный отскок, общее настроение на рынке остается пессимистичным. Рост котировок ограничивается перспективой «большого перемирия» в Восточной Европе. Прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной повышает вероятность смягчения санкций против российского нефтяного сектора.

Если российская нефть полноценно вернется на мировой рынок, это усилит и без того значительный избыток предложения:

ОПЕК+ постепенно восстанавливает ранее остановленные производственные мощности.

Страны вне ОПЕК (в частности США, Бразилия, Гайана) активно наращивают добычу.

В то же время спрос остается слабым: первые признаки охлаждения потребления фиксируются в Китае, на Ближнем Востоке и даже в США. По итогам года нефть движется к худшему результату за последние семь лет.