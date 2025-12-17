Multi от Минфин
17 декабря 2025, 9:15

Tesla снова в топ-7 дорогих компаний: акции обновили максимум впервые за год

Акции производителя электромобилей Tesla на торгах 16 декабря установили новый рекорд за все время торгов и на закрытии — впервые примерно за год. Бумаги подорожали на 3,07% — до $489,88, а на пике за день достигли $491,5. Об этом написал MarketWatch со ссылкой на данные Dow Jones Market Data.

Акции производителя электромобилей Tesla на торгах 16 декабря установили новый рекорд за все время торгов и на закрытии — впервые примерно за год.

Компания сейчас оценивается в $1,63 трлн: она смогла обогнать по капитализации разработчика чипов Broadcom и стала седьмой по рыночной стоимости американской компанией (после Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta). Таким образом, впервые с 29 мая топ-7 крупнейших компаний США составили участники «Великолепной семерки» — группы технологических гигантов, отметило издание.

Что повлияло на рост акций

Толчком к росту акций стало сообщение гендиректора компании Илона Маска 15 декабря, что Tesla тестирует роботакси «без людей в машине».

Состояние Трампа выросло

Кроме того, рост акций Tesla увеличил состояние ее гендиректора Илона Маска на $8,2 млрд за один день, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени в зависимости от котировок.

Состояние Маска Forbes оценивает теперь в $684,2 млрд. Это на $432,2 млрд больше, чем у сооснователя Google Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку рейтинга богатейших бизнесменов мира.

Что говорят аналитики

Аналитик Mizuho Виджай Ракеш в понедельник повысил целевую цену по акциям Tesla с $475 до $530, что на 8% выше текущей стоимости бумаг, передает Barron’s.

Также Ракеш подтвердил рекомендацию покупать акции (рейтинг Buy). «Мы считаем, что улучшения в технологии Full Self-Driving (система помощи водителю) могут способствовать ускоренному расширению автопарка роботакси в Остине, Сан-Франциско, а также, возможно, более раннему отказу от присутствия человека-наблюдателя», — отметил аналитик Mizuho.

Ракеш сравнивает прогресс Tesla с успехами подразделения Alphabet — Waymo, чтобы оценить потенциал масштабирования бизнеса роботакси. По его данным, Waymo уже совершает около 450 000 полностью автономных поездок в неделю против 250 000 в апреле. Цель компании — выйти на 1 млн поездок в неделю к концу 2026 года.

Аналитик Barclays Дэн Леви в понедельник сохранил нейтральный рейтинг для бумаг автопроизводителя (означает рекомендацию держать) и целевую цену в $350, указав, что расширение сервиса Tesla может быть затруднено из-за фрагментарных требований разных штатов.

Мнения аналитиков по акциям Tesla расходятся: примерно поровну советуют их покупать (20) и держать (18), при этом еще 12 считают, что бумаги стоит продавать. Консенсусная целевая цена Уолл-стрит составляет $408, что почти на 17% ниже цены закрытия торгов во вторник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
