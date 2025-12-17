Нацполиция разоблачила транснациональную сеть call-центров, которая обманула граждан ЕС на 50 млн грн

Национальная полиция сообщила о разоблачении транснациональной преступной организации, которая из-за мошеннических call-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске обманула граждан Чехии, Латвии и Литвы почти на 50 млн грн.

Как работала схема

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранителями этих стран, сообщали о якобы взломе счетов или незаконных кредитах и убеждали перечислять деньги на «безопасные» счета, покупать криптовалюту или передавать валюту курьерам.

В некоторых случаях вынуждали устанавливать программы удаленного доступа для полного контроля за аккаунтами.

Для повышения доверия привлекали носителей языков — граждан иностранных государств, которые работали по сценариям и использовали технологии deepfake с профессиональным оборудованием.

Организация имела четкую иерархию: тем-лидеры, операторы, переводчики, ИТ-специалисты, охрана, HR, менторы, полиграфологи и финансисты для вывода средств.

Расследование проводилось совместно с полицией Чехии, Латвии и Литвы в рамках совместной следственной группы (JIT).

Проведено более 70 обысков. Изъяты ноутбуки, телефоны, серверное оборудование, поддельные удостоверения, deepfake-техника, черновая бухгалтерия, деньги, авто, оружие и боеприпасы.

Задержаны соорганизаторы и пятеро активных участников. Им объявлено подозрение за мошенничество в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4, 5 ст. 190 УК) и создание преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УК). Избрано содержание под стражей.

Организатор — 43-летний житель Киевской области — скрылся за границу, объявленный в международный розыск. Ему и еще четырем участникам объявлено подозрение.

Задержаны шесть граждан Латвии и Чехии, которые были в розыске Интерпола за мошенничества в своих странах. Их заключили под стражу для экстрадиции.

Еще 19 иностранцев нарушили миграционное законодательство; шестерых уже выдворили.

На имущество и автомобиль преступного происхождения готовят арест.

Расследование продолжается: устанавливаются другие участники и пострадавшие в ЕС. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией.