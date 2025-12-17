Минфин привлек всего лишь 4,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 16 декабря 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предлагали инвесторам

Наибольший объем инвестиций обеспечили бумаги сроком на 3,1 года со средневзвешенной доходностью 17,8% годовых. Инвесторы приобрели эти ценные бумаги более чем на 2,1 млрд грн.

Объем привлечений по облигациям сроком 1,7 года под 17,1% годовых составил около 2 млрд грн.

Бумаги сроком 1,1 года с доходностью 16,35% принесли государственному бюджету 550 млн грн.

В Минфине отметили, что с начала полномасштабной войны государство уже привлекло более 1,96 трлн грн для финансирования своих нужд через инструмент ОВГЗ.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .