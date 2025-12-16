Multi от Минфин
16 декабря 2025, 19:48

«Тысяча от государства»: выплаты получили уже 13 миллионов украинцев

По состоянию на середину декабря заявки на получение помощи подали уже более 17 миллионов украинцев, а большинство из них уже получили средства на свои счета. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 16 декабря.

По состоянию на середину декабря заявки на получение помощи подали уже более 17 миллионов украинцев, а большинство из них уже получили средства на свои счета.

Из общего количества заявок более 3,3 миллиона было подано на детей через государственное приложение «Дія». Фактически средства уже зачислены 13 миллионам граждан.

Программа имеет четкие временные рамки для подачи заявок. Желающие получить помощь должны успеть оформить запрос до 24 декабря текущего года. На что и когда можно потратить деньги

Правительство установило различные сроки использования средств в зависимости от способа их получения:

  • Через приложение «Дія»: Деньги, зачисленные на карту «Национальный кэшбэк», необходимо использовать до конца июня следующего года.
  • Через «Укрпочту»: Для граждан, которые получают выплаты через почтового оператора (преимущественно пенсионеры и люди с инвалидностью, не имеющие смартфонов), срок использования средств существенно расширен — до конца февраля 2026 года.

Спектр товаров и услуг, на которые можно направить «тысячу», включает:

  • Оплату коммунальных услуг.
  • Приобретение лекарств и медицинских изделий.
  • Покупку книг.
  • Оплату почтовых услуг.
  • Благотворительные взносы (донаты на ВСУ).
  • Покупку продуктов питания и товаров исключительно украинского производства.

Важное уточнение: тратить государственную помощь на подакцизные товары (алкоголь, табак) запрещено.

Также правительство расширило возможности для тех, кто получает помощь через «Укрпочту». С прошлой недели эти средства начали принимать не только в отделениях почты, но и в партнерских продуктовых сетях.
Дополнительный контекст: Как работает выплата через «Укрпочту».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
