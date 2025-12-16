Курс гривны резко упал в паре с евро на 45 копеек, во вторник, 16 декабря, на межбанке. Такое падение совпадает с обновлением исторических рекордов евро в официальном курсе. Гривна упала и по отношению к доллару США, на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна резко упала на межбанке во вторник
|
Открытие 16 декабря
|
Закрытие 16 декабря
|
Изменения
|
42,06/42,10
|
42,28/42,31
|
Двадцать два к двадцати одному
|
49,45/49,48
|
49,90/49,92
|
45/44
Официальный курс: евро — 49,67 грн (исторический максимум), доллар — 42,18грн.
Средний курс в банках: 42,00−42,42 грн/доллар, 49,30−49,90 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,27−42,35, евро — 49,75−49,92 грн.
Источник: Минфин
