Гривна резко упала на межбанке во вторник

Курс гривны резко упал в паре с евро на 45 копеек, во вторник, 16 декабря, на межбанке. Такое падение совпадает с обновлением исторических рекордов евро в официальном курсе. Гривна упала и по отношению к доллару США, на 22 копейки. Об этом свидетельствуют данные торгов.