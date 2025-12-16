Безработица в США достигла максимума за 4 года

Уровень безработицы в Соединенных Штатах в ноябре подскочил до 4,6%, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Опубликованный во вторник, 16 декабря, отчет Министерства труда стал первым официальным срезом состояния экономики после длительного 43-дневного «шатдауна» (остановки работы правительства). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские горки на рынке труда

Статистика оказалась неоднородной из-за перерыва в сборе данных во время шатдауна.

Ноябрь: Экономика добавила 64 000 рабочих мест.

Октябрь: Зафиксирована потеря 105 000 рабочих мест (уровень безработицы за этот месяц не рассчитывали из-за нехватки данных).

Общий уровень безработицы вырос с 4,4% в сентябре до 4,6% в ноябре. Это превысило ожидания экономистов, которые прогнозировали показатель в 4,5%.

Кроме того, правительство пересмотрело данные за предыдущие месяцы в худшую сторону:

В сентябре было создано 108 000 мест (ранее сообщалось о 119 000).

В августе экономика потеряла 26 000 рабочих мест (ранее считалось, что спад составил лишь 4 000).

Таким образом, экономика США теряла рабочие места в трех из последних шести месяцев (июнь, август, октябрь).

Фактор Трампа: масштабные сокращения чиновников

Значительное влияние на ухудшение статистики оказала политика президента Дональда Трампа по сокращению федерального аппарата.

В октябре госсектор потерял рекордные 162 000 рабочих мест.

В ноябре сокращения продолжились — минус еще 6 000 должностей.

В целом с января численность федеральных работников сократилась на 271 000 человек. Эффект от этих увольнений стал заметным в статистике только сейчас, поскольку многие работники, согласившиеся на добровольное увольнение с выплатой компенсаций, получали зарплату до 30 сентября.

«Слепая зона» ФРС и сомнительная статистика

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл уже выразил сомнение в точности нынешних данных. На прошлой неделе регулятор снизил ставки до минимума за три года, реагируя на охлаждение экономики, но Пауэлл предупредил, что официальная статистика может быть слишком оптимистичной.

По словам главы центробанка, существующие модели расчета могут завышать прирост занятости примерно на 60 000 рабочих мест ежемесячно. Это связано с тем, что Министерство труда использует формулы для оценки создания рабочих мест новыми бизнесами, которые могут не соответствовать реалиям нынешнего спада. Если учесть эту погрешность, то реальная картина может свидетельствовать о том, что США теряют по 20 000 рабочих мест ежемесячно еще с апреля.

Ситуацию осложняет давление со стороны Белого дома: Дональд Трамп публично требует от ФРС еще более агрессивного снижения ставок для поддержки своей экономической программы.