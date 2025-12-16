Visa внедряет расчеты в стейблкоинах для банков США: ставка на USDC и блокчейн Solana

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 18:21 Читати українською

Visa внедряет расчеты в стейблкоинах для банков США: ставка на USDC и блокчейн Solana

Глобальный платежный гигант Visa Inc. объявил об открытии своей сети в Соединенных Штатах для проведения расчетов в стейблкоинах. Это стало возможным благодаря смягчению регуляторного климата во время второго срока администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Глобальный платежный гигант Visa Inc.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Криптодоллар интегрируется в банковскую систему

Отныне американские финансовые учреждения смогут использовать стейблкоин USDC (цифровой аналог доллара от компании Circle) для проведения транзакций через блокчейн Solana. Первыми пользователями нового сервиса стали Cross River Bank и Lead Bank.

Ранее Visa уже тестировала подобные операции за рубежом, однако это первый полноценный запуск технологии непосредственно в банковской системе США.

«Это затрагивает ядро нашего бизнеса — расчеты деньгами в сети Visa. Теперь мы можем расширить это на США, поскольку банки получили зеленый свет на использование полностью обеспеченных цифровых долларов и регулируемых расчетных потоков», — заявил Рубейл Бирвадкер, руководитель глобального развития Visa.

Почему это выгодно

Ключевое преимущество использования блокчейна — скорость. Традиционные банковские расчеты в сети Visa могут занимать до трех рабочих дней. В то же время технология блокчейн позволяет проводить операции практически мгновенно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Спрос на такие услуги растет со стороны финтех-компаний, которые выпускают карты, привязанные к криптовалютным кошелькам.

«Со стороны финтех-клиентов и криптокомпаний поступает новая волна спроса… В долгосрочной перспективе стейблкоины станут критически важной магистралью, это очевидная возможность, которая будет все больше использоваться», — отметил Лука Косентино, руководитель криптонаправления в Cross River Bank.

Конкуренция на триллионы долларов

Visa пытается опередить конкурентов в борьбе за рынок, который, по прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, к 2030 году может достичь 50 триллионов долларов ежегодных платежей.

  • Visa: Годовой объем расчетов в стейблкоинах уже превысил 3,5 миллиарда долларов (по состоянию на 30 ноября). Также компания стала партнером блокчейна Arc от Circle, который готовится к запуску.
  • Mastercard: В апреле разрешила мерчантам принимать стейблкоины и, по слухам, ведет переговоры о покупке криптоинфраструктурной фирмы Zero Hash.

Почему Visa выбрала Solana?

Выбор блокчейна Solana для банковских расчетов в США не случаен. Долгое время основным стандартом для стейблкоинов был блокчейн Ethereum. Однако он имеет существенные недостатки для массовых платежей: относительно низкая пропускная способность (количество транзакций в секунду) и высокие комиссии во время пиковых нагрузок.

Solana же позиционируется как «высокоскоростной блокчейн», способный обрабатывать тысячи операций в секунду с мизерными комиссиями (доли цента). Для Visa, привыкшей к мгновенной обработке миллионов транзакций, архитектура Solana является технически более близкой и экономически выгодной. Это решение подтверждает, что крупный финансовый бизнес готов отходить от консервативных решений в пользу более продуктивных технологий, несмотря на то, что сеть Solana в прошлом иногда сталкивалась с техническими сбоями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами