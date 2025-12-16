Visa внедряет расчеты в стейблкоинах для банков США: ставка на USDC и блокчейн Solana

Глобальный платежный гигант Visa Inc. объявил об открытии своей сети в Соединенных Штатах для проведения расчетов в стейблкоинах. Это стало возможным благодаря смягчению регуляторного климата во время второго срока администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Криптодоллар интегрируется в банковскую систему

Отныне американские финансовые учреждения смогут использовать стейблкоин USDC (цифровой аналог доллара от компании Circle) для проведения транзакций через блокчейн Solana. Первыми пользователями нового сервиса стали Cross River Bank и Lead Bank.

Ранее Visa уже тестировала подобные операции за рубежом, однако это первый полноценный запуск технологии непосредственно в банковской системе США.

«Это затрагивает ядро нашего бизнеса — расчеты деньгами в сети Visa. Теперь мы можем расширить это на США, поскольку банки получили зеленый свет на использование полностью обеспеченных цифровых долларов и регулируемых расчетных потоков», — заявил Рубейл Бирвадкер, руководитель глобального развития Visa.

Почему это выгодно

Ключевое преимущество использования блокчейна — скорость. Традиционные банковские расчеты в сети Visa могут занимать до трех рабочих дней. В то же время технология блокчейн позволяет проводить операции практически мгновенно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Спрос на такие услуги растет со стороны финтех-компаний, которые выпускают карты, привязанные к криптовалютным кошелькам.

«Со стороны финтех-клиентов и криптокомпаний поступает новая волна спроса… В долгосрочной перспективе стейблкоины станут критически важной магистралью, это очевидная возможность, которая будет все больше использоваться», — отметил Лука Косентино, руководитель криптонаправления в Cross River Bank.

Конкуренция на триллионы долларов

Visa пытается опередить конкурентов в борьбе за рынок, который, по прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, к 2030 году может достичь 50 триллионов долларов ежегодных платежей.

Visa: Годовой объем расчетов в стейблкоинах уже превысил 3,5 миллиарда долларов (по состоянию на 30 ноября). Также компания стала партнером блокчейна Arc от Circle, который готовится к запуску.

Mastercard: В апреле разрешила мерчантам принимать стейблкоины и, по слухам, ведет переговоры о покупке криптоинфраструктурной фирмы Zero Hash.

Почему Visa выбрала Solana?

Выбор блокчейна Solana для банковских расчетов в США не случаен. Долгое время основным стандартом для стейблкоинов был блокчейн Ethereum. Однако он имеет существенные недостатки для массовых платежей: относительно низкая пропускная способность (количество транзакций в секунду) и высокие комиссии во время пиковых нагрузок.

Solana же позиционируется как «высокоскоростной блокчейн», способный обрабатывать тысячи операций в секунду с мизерными комиссиями (доли цента). Для Visa, привыкшей к мгновенной обработке миллионов транзакций, архитектура Solana является технически более близкой и экономически выгодной. Это решение подтверждает, что крупный финансовый бизнес готов отходить от консервативных решений в пользу более продуктивных технологий, несмотря на то, что сеть Solana в прошлом иногда сталкивалась с техническими сбоями.