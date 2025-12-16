Revolut запускает собственную мобильную связь

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 15:09 Читати українською

Revolut запускает собственную мобильную связь

Британский финтех-гигант Revolut выходит на новый для себя рынок мобильных операторов. Компания официально объявила о запуске сервиса Revolut Mobile в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Британский финтех-гигант Revolut выходит на новый для себя рынок мобильных операторов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тарифы и условия

Компания, имеющая 12 миллионов клиентов в Великобритании, уже приступила к развертыванию услуги.

Стоимость: Для тех, кто подключится до 30 марта, абонплата составит £12,50 (около $16,73) в месяц. После этой даты цена вырастет до £14,99.

  • Что включено: Пакет предлагает безлимитный 5G-интернет, звонки и SMS.
  • Роуминг: Важным преимуществом является включенные 20 ГБ трафика для использования в странах Евросоюза и США.
  • Дополнительные функции: Поддержка нескольких номеров и глобальный обмен сообщениями.

Техническая реализация и партнерство

Revolut не строит собственные вышки, а работает по модели виртуального оператора (MVNO). Для реализации проекта финтех заключил соглашение с американским стартапом Gigs, который обеспечивает техническую платформу. Физически связь будет предоставляться через сеть VodafoneThree. Это ставит Revolut в один ряд с другими виртуальными операторами, которые уже занимают почти пятую часть мобильного рынка Великобритании.

Экспансия: Польша и другие рынки

Великобритания — не единственная цель. Revolut одновременно запускает аналогичный сервис в Польше, где приложение имеет 5 миллионов пользователей. В планах компании — дальнейшее масштабирование мобильного предложения на другие международные рынки.

Стратегия «Супердобавки»

Зачем банку становиться мобильным оператором?

Этот шаг является логическим продолжением стратегии превращения Revolut в «суперприложение» — единую платформу для решения всех жизненных потребностей клиента, от финансов до путешествий. Ранее компания уже запустила продажу eSIM для туристов, но это был ограниченный продукт только для интернет-роуминга. Нынешний запуск Revolut Mobile — это полноценная замена обычного мобильного оператора с звонками и SMS.

Такие действия позволяют диверсифицировать доходы и глубже «привязать» пользователя к экосистеме приложения. Подобные стратегии реализуют и другие финтех-игроки, например, Klarna и Nubank, которые также пытаются выйти за пределы чисто банковских услуг. Использование платформы Gigs позволяет Revolut запустить такой сложный продукт быстро, без необходимости создавать собственную телекоммуникационную инфраструктуру с нуля.

Почему это важно

Запуск мобильной связи от Revolut размывает границы между отраслями. Если раньше банки только обрабатывали платежи по телефону, то теперь они сами становятся провайдерами связи.

Для потребителей это означает большее удобство и более выгодные условия, особенно для путешественников, которые часто страдают от высоких тарифов на роуминг. Интеграция связи в банковское приложение упрощает управление расходами и позволяет получать уникальные бонусы (например, кэшбэк на связь или дополнительные гигабайты за пользование картой).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами