Revolut запускает собственную мобильную связь

Британский финтех-гигант Revolut выходит на новый для себя рынок мобильных операторов. Компания официально объявила о запуске сервиса Revolut Mobile в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Тарифы и условия

Компания, имеющая 12 миллионов клиентов в Великобритании, уже приступила к развертыванию услуги.

Стоимость: Для тех, кто подключится до 30 марта, абонплата составит £12,50 (около $16,73) в месяц. После этой даты цена вырастет до £14,99.

Что включено: Пакет предлагает безлимитный 5G-интернет, звонки и SMS.

Роуминг: Важным преимуществом является включенные 20 ГБ трафика для использования в странах Евросоюза и США.

Дополнительные функции: Поддержка нескольких номеров и глобальный обмен сообщениями.

Техническая реализация и партнерство

Revolut не строит собственные вышки, а работает по модели виртуального оператора (MVNO). Для реализации проекта финтех заключил соглашение с американским стартапом Gigs, который обеспечивает техническую платформу. Физически связь будет предоставляться через сеть VodafoneThree. Это ставит Revolut в один ряд с другими виртуальными операторами, которые уже занимают почти пятую часть мобильного рынка Великобритании.

Экспансия: Польша и другие рынки

Великобритания — не единственная цель. Revolut одновременно запускает аналогичный сервис в Польше, где приложение имеет 5 миллионов пользователей. В планах компании — дальнейшее масштабирование мобильного предложения на другие международные рынки.

Стратегия «Супердобавки»

Зачем банку становиться мобильным оператором?

Этот шаг является логическим продолжением стратегии превращения Revolut в «суперприложение» — единую платформу для решения всех жизненных потребностей клиента, от финансов до путешествий. Ранее компания уже запустила продажу eSIM для туристов, но это был ограниченный продукт только для интернет-роуминга. Нынешний запуск Revolut Mobile — это полноценная замена обычного мобильного оператора с звонками и SMS.

Такие действия позволяют диверсифицировать доходы и глубже «привязать» пользователя к экосистеме приложения. Подобные стратегии реализуют и другие финтех-игроки, например, Klarna и Nubank, которые также пытаются выйти за пределы чисто банковских услуг. Использование платформы Gigs позволяет Revolut запустить такой сложный продукт быстро, без необходимости создавать собственную телекоммуникационную инфраструктуру с нуля.

Почему это важно

Запуск мобильной связи от Revolut размывает границы между отраслями. Если раньше банки только обрабатывали платежи по телефону, то теперь они сами становятся провайдерами связи.

Для потребителей это означает большее удобство и более выгодные условия, особенно для путешественников, которые часто страдают от высоких тарифов на роуминг. Интеграция связи в банковское приложение упрощает управление расходами и позволяет получать уникальные бонусы (например, кэшбэк на связь или дополнительные гигабайты за пользование картой).