Кабинет Министров Украины принял решение об отставке Андрея Телюпы с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Чиновник, отвечавший за реализацию масштабных государственных программ финансовой поддержки, покинул ведомство по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1425-р.
Из Кабмина ушел чиновник, который был куратором программ «єОселя» и «Национальный кэшбэк»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что входило в сферу ответственности
Андрей Телюпа проработал на этой должности более года — его назначение состоялось в августе 2024 года. До прихода в правительство он возглавлял Департамент закупок Национального банка Украины.
В министерстве чиновник курировал ключевые направления, связанные с финансированием реального сектора экономики. В частности, он отвечал за:
- Департамент финансовой политики и страхования военных рисков.
- Департамент промышленной политики.
- Сферу публичных закупок.
- Внедрение Национального плана по энергетике и климату.
Главные проекты
Основным фокусом работы экс-заместителя была координация государственной политики «Сделано в Украине». Именно он отвечал за самые известные правительственные инициативы последнего времени:
- «єОселя» — программа льготного ипотечного кредитования.
- «5−7−9%» — программа доступных кредитов для бизнеса.
- «Национальный кэшбэк» — система возврата средств гражданам за покупку украинских товаров.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии