Из Кабмина ушел чиновник, который был куратором программ «єОселя» и «Национальный кэшбэк»

Кабинет Министров Украины принял решение об отставке Андрея Телюпы с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Чиновник, отвечавший за реализацию масштабных государственных программ финансовой поддержки, покинул ведомство по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении правительства № 1425-р.

Что входило в сферу ответственности

Андрей Телюпа проработал на этой должности более года — его назначение состоялось в августе 2024 года. До прихода в правительство он возглавлял Департамент закупок Национального банка Украины.

В министерстве чиновник курировал ключевые направления, связанные с финансированием реального сектора экономики. В частности, он отвечал за:

Департамент финансовой политики и страхования военных рисков.

Департамент промышленной политики.

Сферу публичных закупок.

Внедрение Национального плана по энергетике и климату.

Главные проекты

Основным фокусом работы экс-заместителя была координация государственной политики «Сделано в Украине». Именно он отвечал за самые известные правительственные инициативы последнего времени: