За прошедший месяц украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с ноябрем 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Рекорд месяца: импорт легковушек из Китая вырос почти в пять раз
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Какие авто выбирают
Из этого количества: новых — 3269 ед. (+368%); б/у — 639 ед. (+415%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 93%.
Топ-5 новых легковушек китайского происхождения
- BYD Leopard 3 — 385 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 298 ед;
- BYD Song Plus — 289 ед.;
- ZEEKR 7X — 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
Топ-5 подержанных легковых автомобилей из КНР.
- ZEEKR 001 — 87 ед.;
- ZEEKR 7X — 41 ед.;
- MG ZS — 32 ед.;
- BYD Leopard 3 — 30 ед;
- BYD Yuan Plus — 29 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии