Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении своей базы в аэропорту румынского города Сучава — это ближайший к Украине международный аэропорт. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Поближе к Украине: Wizz Air обновила базу в румынском городе Сучава
Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что это значит
С 15−18 декабря 2025 года из Сучавы начнут выполняться рейсы по семи новым маршрутам:
- Болонья, Италия;
- Милан Бергамо, Италия;
- Венеция, Италия;
- Карлсруэ/Баден-Баден, Германия;
- Бирмингем, Великобритания;
- Ларнака, Кипр;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгия.
Кроме того, в январе 2026 года Wizz Air увеличит частоту рейсов из Сучавы в немецкий Дортмунд — до четырех рейсов в неделю.
Маршруты Wizz Air
Wizz Air предлагает 13 маршрутов в шесть стран из международного аэропорта Сучавы «Штефан чел Маре» — кроме упомянутых выше направлений, авиакомпания также летает из этого румынского города в Вену (Австрия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия) и Миммэна (Германия).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии