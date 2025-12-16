Поближе к Украине: Wizz Air обновила базу в румынском городе Сучава

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении своей базы в аэропорту румынского города Сучава — это ближайший к Украине международный аэропорт. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Что это значит

С 15−18 декабря 2025 года из Сучавы начнут выполняться рейсы по семи новым маршрутам:

Болонья, Италия;

Милан Бергамо, Италия;

Венеция, Италия;

Карлсруэ/Баден-Баден, Германия;

Бирмингем, Великобритания;

Ларнака, Кипр;

Брюссель-Шарлеруа, Бельгия.

Кроме того, в январе 2026 года Wizz Air увеличит частоту рейсов из Сучавы в немецкий Дортмунд — до четырех рейсов в неделю.

Маршруты Wizz Air

Wizz Air предлагает 13 маршрутов в шесть стран из международного аэропорта Сучавы «Штефан чел Маре» — кроме упомянутых выше направлений, авиакомпания также летает из этого румынского города в Вену (Австрия), Рим (Италия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия) и Миммэна (Германия).