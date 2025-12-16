Multi от Минфин
16 декабря 2025, 14:54 Читати українською

Иена показывает лучший результат среди мировых валют: рынок готовится к историческому решению Банка Японии

Японская иена демонстрирует уверенный рост и опережает всех своих основных конкурентов на валютном рынке. Трейдеры активно скупают японскую валюту накануне заседания Банка Японии, от которого ожидают повышения процентных ставок. В то же время инвесторы замерли в ожидании ключевой экономической статистики из США. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Японская иена демонстрирует уверенный рост и опережает всех своих основных конкурентов на валютном рынке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные ожидания и рост курса

Во вторник курс иены укрепился на 0,4%, достигнув отметки 154,68 иены за доллар. Параллельно на рынке выросла волатильность: недельный показатель колебаний курса доллар-иена подскочил до самого высокого уровня с ноября.

Основным драйвером оптимизма стали внутренние новости Японии. Уровень доверия среди крупных японских производителей вырос до максимума за последние четыре года. Это укрепило уверенность рынка в том, что экономика страны готова к более жесткой монетарной политике.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе Банк Японии поднимет учетную ставку до самого высокого уровня с 1995 года.

Американский фактор

Помимо событий в Токио, на курс влияет ситуация в Соединенных Штатах. Трейдеры готовятся к публикации отчета о занятости в США за ноябрь, который должен выйти 16 декабря. Прогнозы указывают на возможное охлаждение американского рынка труда, что может ослабить доллар.

«Если цифры окажутся слабыми, могут начаться продажи доллара, что потенциально подтолкнет курс доллар-иена ниже уровня 154», — отметил Теппей Ино, руководитель отдела исследований глобальных рынков MUFG Bank в Токио.

Почему это важно

Это сигнализирует о завершении эпохи «бесплатных денег» из Японии, которая годами подпитывала мировые финансовые рынки. Для рядовых украинцев это может иметь два последствия:

  • Курсовые колебания: Глобальное ослабление доллара (из-за его продажи против иены) может повлиять на курс пары евро/доллар, что отразится на курсах в украинских обменниках.
  • Стоимость техники: Япония является крупным экспортером высокотехнологичных товаров и автомобилей. Сильная иена делает японскую продукцию более дорогой для иностранных покупателей, что со временем может привести к росту цен на импортную электронику и автозапчасти.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
