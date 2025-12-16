Иена показывает лучший результат среди мировых валют: рынок готовится к историческому решению Банка Японии

Японская иена демонстрирует уверенный рост и опережает всех своих основных конкурентов на валютном рынке. Трейдеры активно скупают японскую валюту накануне заседания Банка Японии, от которого ожидают повышения процентных ставок. В то же время инвесторы замерли в ожидании ключевой экономической статистики из США. Об этом сообщает Bloomberg 16 декабря.

Рекордные ожидания и рост курса

Во вторник курс иены укрепился на 0,4%, достигнув отметки 154,68 иены за доллар. Параллельно на рынке выросла волатильность: недельный показатель колебаний курса доллар-иена подскочил до самого высокого уровня с ноября.

Основным драйвером оптимизма стали внутренние новости Японии. Уровень доверия среди крупных японских производителей вырос до максимума за последние четыре года. Это укрепило уверенность рынка в том, что экономика страны готова к более жесткой монетарной политике.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе Банк Японии поднимет учетную ставку до самого высокого уровня с 1995 года.

Американский фактор

Помимо событий в Токио, на курс влияет ситуация в Соединенных Штатах. Трейдеры готовятся к публикации отчета о занятости в США за ноябрь, который должен выйти 16 декабря. Прогнозы указывают на возможное охлаждение американского рынка труда, что может ослабить доллар.

«Если цифры окажутся слабыми, могут начаться продажи доллара, что потенциально подтолкнет курс доллар-иена ниже уровня 154», — отметил Теппей Ино, руководитель отдела исследований глобальных рынков MUFG Bank в Токио.

Почему это важно

Это сигнализирует о завершении эпохи «бесплатных денег» из Японии, которая годами подпитывала мировые финансовые рынки. Для рядовых украинцев это может иметь два последствия: