30 млн грн ежемесячно: украинцы стали больше тратить в Telegram

Украинский сегмент мессенджера Telegram демонстрирует взрывной рост как по количеству пользователей, так и по финансовым показателям. С 2021 года совокупная аудитория отечественных каналов увеличилась на 676% (в 7,7 раза), а объемы транзакций внутри платформы только за последний год выросли в четыре раза. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического сервиса Telemetrio и агентства t:me, опубликованные изданием Forbes Ukraine 16 декабря.

Масштабирование рынка и лидеры мнений

За последние четыре года Telegram превратился из простого мессенджера в главную медиаплатформу страны. Если в 2021 году суммарное количество подписок на украинские каналы составляло 64 миллиона, то в 2025 году эта цифра достигла 433,2 миллиона. Сейчас в украинском информационном пространстве функционирует более 127 тысяч активных каналов.

Географически наибольшая концентрация администраторов и контента сосредоточена в:

Киевской области (1659 каналов);

Днепропетровской области (914);

Одесской области (701).

Коммерциализация платформы

Украинцы начали массово тратить деньги непосредственно в Telegram. По данным monobank, ежемесячный объем платежей внутри платформы вырос с 7 млн грн в июне 2024 года до более 30 млн грн в октябре 2025 года. Хотя по абсолютным цифрам расходов YouTube все еще лидирует, Telegram демонстрирует значительно более высокую динамику роста финансовой активности.

Около 60% корпоративных каналов имеют официальную верификацию.