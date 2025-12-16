Multi от Минфин
16 декабря 2025, 14:35 Читати українською

30 млн грн ежемесячно: украинцы стали больше тратить в Telegram

Украинский сегмент мессенджера Telegram демонстрирует взрывной рост как по количеству пользователей, так и по финансовым показателям. С 2021 года совокупная аудитория отечественных каналов увеличилась на 676% (в 7,7 раза), а объемы транзакций внутри платформы только за последний год выросли в четыре раза. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического сервиса Telemetrio и агентства t:me, опубликованные изданием Forbes Ukraine 16 декабря.

Украинский сегмент мессенджера Telegram демонстрирует взрывной рост как по количеству пользователей, так и по финансовым показателям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабирование рынка и лидеры мнений

За последние четыре года Telegram превратился из простого мессенджера в главную медиаплатформу страны. Если в 2021 году суммарное количество подписок на украинские каналы составляло 64 миллиона, то в 2025 году эта цифра достигла 433,2 миллиона. Сейчас в украинском информационном пространстве функционирует более 127 тысяч активных каналов.

Географически наибольшая концентрация администраторов и контента сосредоточена в:

  • Киевской области (1659 каналов);
  • Днепропетровской области (914);
  • Одесской области (701).

Коммерциализация платформы

Украинцы начали массово тратить деньги непосредственно в Telegram. По данным monobank, ежемесячный объем платежей внутри платформы вырос с 7 млн грн в июне 2024 года до более 30 млн грн в октябре 2025 года. Хотя по абсолютным цифрам расходов YouTube все еще лидирует, Telegram демонстрирует значительно более высокую динамику роста финансовой активности.

Около 60% корпоративных каналов имеют официальную верификацию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
krv77
krv77
16 декабря 2025, 16:30
#
А за что в телеге можно платить? И зачем?
