Какие налоги должен платит мастер-плиточник — рассказывает Минфин

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Уплата налога от дохода по укладке плитки

«27-летний Михаил — мастер плиточник. Свои заказы он находит по объявлениям в интернете и рекомендациям от предыдущих клиентов. В среднем ежемесячно Михаил зарабатывает около 40 тыс. грн (120 тыс. грн/квартал; 480 тыс. грн/год). Для легализации дохода, Михаил зарегистрировал свою деятельность как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) 3 группы. Это позволяет ему официально предоставлять услуги по укладке плитки как отдельным гражданам, так и сотрудничать со строительными компаниями.

Ежеквартально Михаил подает налоговую декларацию через приложение «Дия» и платит налоги", — пояснили в министерстве.