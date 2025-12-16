Multi от Минфин
українська
16 декабря 2025, 14:02

Какие налоги должен платит мастер-плиточник — рассказывает Минфин

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой продолжают коммуникационную кампанию «Налоги защищают».

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой продолжают коммуникационную кампанию «Налоги защищают».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Уплата налога от дохода по укладке плитки

«27-летний Михаил — мастер плиточник. Свои заказы он находит по объявлениям в интернете и рекомендациям от предыдущих клиентов. В среднем ежемесячно Михаил зарабатывает около 40 тыс. грн (120 тыс. грн/квартал; 480 тыс. грн/год). Для легализации дохода, Михаил зарегистрировал свою деятельность как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) 3 группы. Это позволяет ему официально предоставлять услуги по укладке плитки как отдельным гражданам, так и сотрудничать со строительными компаниями.

Ежеквартально Михаил подает налоговую декларацию через приложение «Дия» и платит налоги", — пояснили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 декабря 2025, 14:25
#
И много таких дурачков-плиточников на рынке ?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 декабря 2025, 14:30
#
Але Михайло не повний дурень, він розуміє, що ці гроші розкрадуть друзі самі знаєте кого.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают financialGenius, Kharakternyk и 23 незарегистрированных посетителя.
