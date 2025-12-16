«Высокая ставка НБУ и гибкий курс тормозят экономику»: Данилишин

Нынешняя монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) не соответствует реалиям военного времени и стала одним из главных факторов, сдерживающих восстановление экономики государства. Регулятор продолжает использовать инструменты мирного времени, такие как жесткое инфляционное таргетирование, что в условиях структурного кризиса приводит к стагнации ВВП и чрезмерным расходам бюджета. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Цензор.НЕТ» 16 декабря.

Почему не работает высокая ставка

По мнению аналитика, главной ошибкой центробанка является сохранение высокой учетной ставки, которая значительно превышает уровень инфляции. Данилишин отмечает, что инфляция в Украине имеет немонетарную природу — она вызвана логистическими проблемами, разрушением энергетики и военными рисками. В таких условиях высокие процентные ставки не способны сдержать рост цен, но эффективно «убивают» кредитование.

По подсчетам экономиста, если бы с 2022 года учетная ставка удерживалась на уровне 10%, государство и НБУ могли бы сэкономить до 300 млрд грн на обслуживании долговых бумаг (ОВГЗ и депозитных сертификатов).

«Ставка стала не инструментом макростабильности, а механизмом перекачки средств государства в банковский сектор», — подчеркивает Данилишин.

Банки зарабатывают на государстве, а не на кредитах

Эксперт обращает внимание на дисбаланс в банковской системе. Финансовые учреждения накопили избыточную ликвидность, но вместо кредитования бизнеса предпочитают вкладывать средства в безрисковые депозитные сертификаты НБУ и государственные облигации.

Статистика, которую приводит Данилишин, выглядит так:

Кредитование упало до 15% ВВП — один из самых низких показателей среди развивающихся рынков.

Банки кредитуют лишь треть от привлеченных депозитов.

Расходы НБУ на выплату процентов банкам достигли 270 млрд грн, тогда как прирост срочных депозитов населения составил лишь 150 млрд грн.

Кроме того, банки активно инвестируют в иностранные активы (плюс $4 млрд во время войны), фактически выводя капитал из страны вместо поддержки национального производителя.

Вопрос курса и МВФ

Данилишин критикует переход НБУ к гибкому курсообразованию в 2023 году. По его мнению, это привело к девальвации гривны на 14% и дополнительному инфляционному давлению. За время войны Нацбанк потратил на интервенции 120 млрд долларов, что составляет 80% всей полученной международной помощи.

Экономист также опровергает тезис о том, что жесткая политика является безальтернативным требованием МВФ. Он отмечает, что Фонд допускает фиксированный курс во время шоков и не требует, чтобы ставка обязательно превышала инфляцию.

10 шагов для спасения экономики

Богдан Данилишин предлагает кардинально изменить монетарную стратегию, в частности: