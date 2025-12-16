«Высокая ставка НБУ и гибкий курс тормозят экономику»: Данилишин

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 13:38 Читати українською

«Высокая ставка НБУ и гибкий курс тормозят экономику»: Данилишин

Нынешняя монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) не соответствует реалиям военного времени и стала одним из главных факторов, сдерживающих восстановление экономики государства. Регулятор продолжает использовать инструменты мирного времени, такие как жесткое инфляционное таргетирование, что в условиях структурного кризиса приводит к стагнации ВВП и чрезмерным расходам бюджета. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Цензор.НЕТ» 16 декабря.

Нынешняя монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) не соответствует реалиям военного времени и стала одним из главных факторов, сдерживающих восстановление экономики государства.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему не работает высокая ставка

По мнению аналитика, главной ошибкой центробанка является сохранение высокой учетной ставки, которая значительно превышает уровень инфляции. Данилишин отмечает, что инфляция в Украине имеет немонетарную природу — она вызвана логистическими проблемами, разрушением энергетики и военными рисками. В таких условиях высокие процентные ставки не способны сдержать рост цен, но эффективно «убивают» кредитование.

По подсчетам экономиста, если бы с 2022 года учетная ставка удерживалась на уровне 10%, государство и НБУ могли бы сэкономить до 300 млрд грн на обслуживании долговых бумаг (ОВГЗ и депозитных сертификатов).

«Ставка стала не инструментом макростабильности, а механизмом перекачки средств государства в банковский сектор», — подчеркивает Данилишин.

Банки зарабатывают на государстве, а не на кредитах

Эксперт обращает внимание на дисбаланс в банковской системе. Финансовые учреждения накопили избыточную ликвидность, но вместо кредитования бизнеса предпочитают вкладывать средства в безрисковые депозитные сертификаты НБУ и государственные облигации.

Статистика, которую приводит Данилишин, выглядит так:

  • Кредитование упало до 15% ВВП — один из самых низких показателей среди развивающихся рынков.
  • Банки кредитуют лишь треть от привлеченных депозитов.
  • Расходы НБУ на выплату процентов банкам достигли 270 млрд грн, тогда как прирост срочных депозитов населения составил лишь 150 млрд грн.

Кроме того, банки активно инвестируют в иностранные активы (плюс $4 млрд во время войны), фактически выводя капитал из страны вместо поддержки национального производителя.

Вопрос курса и МВФ

Данилишин критикует переход НБУ к гибкому курсообразованию в 2023 году. По его мнению, это привело к девальвации гривны на 14% и дополнительному инфляционному давлению. За время войны Нацбанк потратил на интервенции 120 млрд долларов, что составляет 80% всей полученной международной помощи.

Экономист также опровергает тезис о том, что жесткая политика является безальтернативным требованием МВФ. Он отмечает, что Фонд допускает фиксированный курс во время шоков и не требует, чтобы ставка обязательно превышала инфляцию.

10 шагов для спасения экономики

Богдан Данилишин предлагает кардинально изменить монетарную стратегию, в частности:

  • Изменить приоритеты: главной целью должно стать экономическое восстановление, а не борьба с инфляцией любой ценой.
  • Снизить ставку: опустить учетную ставку ниже уровня инфляции для стимулирования бизнеса.
  • Вернуть фиксированный курс: это стабилизирует ожидания на период войны.
  • Стимулировать кредитование: запустить целевое рефинансирование (аналог европейских TLTRO) и разрешить валютное кредитование для экспортеров.
  • Ограничить сверхприбыли банков: отменить 3-месячные депозитные сертификаты и снизить нормы резервирования.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
financialGenius
financialGenius
16 декабря 2025, 13:51
#
«10 кроків для порятунку економіки» увидел только 5
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Mr Bungle, J125, Oleb, torn и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами