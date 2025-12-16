Нынешняя монетарная политика Национального банка Украины (НБУ) не соответствует реалиям военного времени и стала одним из главных факторов, сдерживающих восстановление экономики государства. Регулятор продолжает использовать инструменты мирного времени, такие как жесткое инфляционное таргетирование, что в условиях структурного кризиса приводит к стагнации ВВП и чрезмерным расходам бюджета. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Цензор.НЕТ» 16 декабря.
«Высокая ставка НБУ и гибкий курс тормозят экономику»: Данилишин
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Почему не работает высокая ставка
По мнению аналитика, главной ошибкой центробанка является сохранение высокой учетной ставки, которая значительно превышает уровень инфляции. Данилишин отмечает, что инфляция в Украине имеет немонетарную природу — она вызвана логистическими проблемами, разрушением энергетики и военными рисками. В таких условиях высокие процентные ставки не способны сдержать рост цен, но эффективно «убивают» кредитование.
По подсчетам экономиста, если бы с 2022 года учетная ставка удерживалась на уровне 10%, государство и НБУ могли бы сэкономить до 300 млрд грн на обслуживании долговых бумаг (ОВГЗ и депозитных сертификатов).
«Ставка стала не инструментом макростабильности, а механизмом перекачки средств государства в банковский сектор», — подчеркивает Данилишин.
Банки зарабатывают на государстве, а не на кредитах
Эксперт обращает внимание на дисбаланс в банковской системе. Финансовые учреждения накопили избыточную ликвидность, но вместо кредитования бизнеса предпочитают вкладывать средства в безрисковые депозитные сертификаты НБУ и государственные облигации.
Статистика, которую приводит Данилишин, выглядит так:
- Кредитование упало до 15% ВВП — один из самых низких показателей среди развивающихся рынков.
- Банки кредитуют лишь треть от привлеченных депозитов.
- Расходы НБУ на выплату процентов банкам достигли 270 млрд грн, тогда как прирост срочных депозитов населения составил лишь 150 млрд грн.
Кроме того, банки активно инвестируют в иностранные активы (плюс $4 млрд во время войны), фактически выводя капитал из страны вместо поддержки национального производителя.
Вопрос курса и МВФ
Данилишин критикует переход НБУ к гибкому курсообразованию в 2023 году. По его мнению, это привело к девальвации гривны на 14% и дополнительному инфляционному давлению. За время войны Нацбанк потратил на интервенции 120 млрд долларов, что составляет 80% всей полученной международной помощи.
Экономист также опровергает тезис о том, что жесткая политика является безальтернативным требованием МВФ. Он отмечает, что Фонд допускает фиксированный курс во время шоков и не требует, чтобы ставка обязательно превышала инфляцию.
10 шагов для спасения экономики
Богдан Данилишин предлагает кардинально изменить монетарную стратегию, в частности:
- Изменить приоритеты: главной целью должно стать экономическое восстановление, а не борьба с инфляцией любой ценой.
- Снизить ставку: опустить учетную ставку ниже уровня инфляции для стимулирования бизнеса.
- Вернуть фиксированный курс: это стабилизирует ожидания на период войны.
- Стимулировать кредитование: запустить целевое рефинансирование (аналог европейских TLTRO) и разрешить валютное кредитование для экспортеров.
- Ограничить сверхприбыли банков: отменить 3-месячные депозитные сертификаты и снизить нормы резервирования.
Комментарии - 1