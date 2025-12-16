Multi от Минфин
16 декабря 2025, 12:41

Нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с мая

Мировые цены на нефть пробили психологически важный уровень поддержки. Во вторник, 16 декабря, котировки эталонной марки Brent впервые с мая опустились ниже $60 за баррель. Американская нефть WTI также подешевела, торгуясь около $56 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировые цены на нефть пробили психологически важный уровень поддержки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины падения: предложение превышает спрос

Главным драйвером снижения цен аналитики называют дисбаланс на рынке, где предложение сырья существенно превышает спрос. Эта тенденция, по прогнозам, только усилится в следующем году.

Ключевые факторы давления на цены:

  • Рост добычи: Ожидается волна новых поставок нефти как от стран-членов ОПЕК+, так и от производителей из Северной и Южной Америки (в частности США, Бразилии и Гайаны).
  • Слабый спрос: Темпы роста потребления топлива в мире остаются сдержанными, что не позволяет поглотить избыточные объемы сырья.

В результате нефть Brent потеряла еще около 1% стоимости, закрепив годовое падение, и сейчас торгуется на уровне $59,96.

Геополитический фактор: «премия за войну» исчезает

Дополнительным фактором, толкающим цены вниз, стала надежда на деэскалацию конфликта в Украине. Сообщения о возможных мирных переговорах и завершении войны уменьшили так называемую «геополитическую премию» — надбавку к цене, которую рынок закладывал из-за рисков перебоев в поставках российской нефти.

В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы. Кампания давления со стороны США на режим Мадуро (в частности, недавний перехват танкера) создает определенную напряженность, однако пока она не способна перекрыть общий тренд на снижение цен из-за глобального избытка сырья.

