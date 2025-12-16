Nasdaq переходит на круглосуточный режим: биржа планирует запустить торги 23/5

Одна из крупнейших фондовых бирж мира Nasdaq готовится к революционным изменениям в расписании работы Уолл-стрит. Биржа планирует подать официальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для введения круглосуточной торговли акциями. Об этом сообщает Reuters.

Новый график: как это будет работать

Согласно плану, Nasdaq расширит торговое время с нынешних 16 до 23 часов в сутки, пять дней в неделю. Запуск новой системы ожидается во второй половине 2026 года.

Вместо привычной схемы, биржа введет две основные торговые сессии:

Дневная сессия: начинается в 04:00 утра и продолжается до 20:00 вечера (по восточному времени США). Она будет включать в себя привычные пре-маркет, основную сессию (с 09:30 до 16:00) и пост-маркет.

Ночная сессия: начинается в 21:00 и длится до 04:00 утра следующего дня.

Между сессиями (с 20:00 до 21:00) предусмотрен часовой технический перерыв для обслуживания систем и клиринга сделок. Торговая неделя будет начинаться в воскресенье в 21:00 и заканчиваться в пятницу в 20:00.

Глобальный спрос как драйвер изменений

Решение перейти на режим «нон-стоп» продиктовано стремительным ростом интереса иностранных инвесторов к американским активам. По данным Nasdaq, иностранные вложения в акции США в прошлом году достигли 17 триллионов долларов, а американский рынок составляет почти две трети мировой капитализации публичных компаний.

«Уже некоторое время наблюдается тренд на глобализацию, и мы видим, что сами рынки США становятся гораздо более глобальными», — отметил Чак Мак, старший вице-президент Nasdaq.

По его словам, инвесторы из Азии и Европы стремятся торговать американскими бумагами «на своих условиях и в своих часовых поясах», не подстраиваясь под нью-йоркское время.

Технические вызовы и конкуренция

Успех инициативы зависит от готовности инфраструктуры. Ключевую роль играет Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация США (DTCC), которая планирует запустить круглосуточный клиринг (расчеты по сделкам) до конца 2026 года.

Nasdaq не единственная биржа, движущаяся в этом направлении. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Cboe Global Markets также объявили о намерении ввести круглосуточную торговлю. Однако крупные банки Уолл-стрит пока проявляют осторожность, опасаясь снижения ликвидности и повышенной волатильности в ночные часы.

Почему это важно

Переход Nasdaq на режим 23/5 фактически означает конец эпохи традиционных «биржевых часов», которая длилась более века. Рынок капитала окончательно синхронизируется с ритмом цифровой экономики и крипторынка, который никогда не спит.

Для инвесторов это палка с двумя концами. С одной стороны, это дает возможность мгновенно реагировать на геополитические события (выборы, конфликты), происходящие, когда в Нью-Йорке ночь. С другой стороны, это стирает границу между работой и личной жизнью для финансистов и создает риски импульсивных решений на «тонком» ночном рынке, где цену акций легче раскачать небольшими объемами торгов.