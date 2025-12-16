Бум ИИ взвинтил цены на уран, используемый в качестве топлива для АЭС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 декабря 2025, 10:24 Читати українською

Бум ИИ взвинтил цены на уран, используемый в качестве топлива для АЭС

Еще одной сферой, на которую бум систем искусственного интеллекта оказывает влияние, стала поставка урана для использования в качестве топлива на АЭС. По информации Nikkei Asian Review, цены на топливный уран выросли почти до двадцатилетнего максимума, и аналитики ожидают, что к 2040 году потребности рынка в таком топливе удвоятся относительно нынешнего уровня до 150 000 тонн в год.

Еще одной сферой, на которую бум систем искусственного интеллекта оказывает влияние, стала поставка урана для использования в качестве топлива на АЭС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз World Nuclear Association

По прогнозу World Nuclear Association, объем генерирующих мощностей в сегменте АЭС к 2040 году удвоится до 746 ГВт.

Проблема заключается в том, что предыдущий период снижения интереса к ядерной энергетике не только опустил цены на урановое топливо, но и способствовал прекращению разработки новых месторождений.

Последний процесс не только требует существенного времени, но и серьезных затрат. Сейчас рост спроса покрывается существующими запасами, но уже в следующем десятилетии многие действующие месторождения урана будут истощены.

С другой стороны, рост цен на топливный уран будет создавать более выгодные условия для разведки новых месторождений и расширения добычи. Долгосрочные контракты на поставку топливного урана сейчас заключаются по цене $86 за фунт, что выше не только стоимости топлива на рынке моментальных сделок ($75,85), но и соответствует максимальному уровню с 2008 года.

К слову, в январе прошлого года спот-цены достигали $100 за фунт топлива, поэтому при сохранении конъюнктуры цены могут продолжить свой рост.

Специфика ядерной энергетики заключается в том, что после закладки топлива в реактор он может вырабатывать энергию практически безостановочно и очень долго, поэтому спрос на топливо измеряется какими-то конечными и осязаемыми величинами.

В структуре затрат энергетической компании уран занимает не более 20 %, тогда как у ТЭС на базе угля или природного газа топливо определяет от 60 до 80 % расходов на генерацию.

Рост цен на уран вызывает интерес к инвестициям в профильные компании, причём не только со стороны профессиональных игроков фондового рынка, но и частных инвесторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Faraday и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами