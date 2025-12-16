Украинский дрон-миноискатель «Спинер» получил кодификацию НАТО

БПЛА «Спинер» (ранее ST1), компании Ailand Systems получил официальную кодификацию в рамках NATO Codification System. Об этом говорится в сообщении компании в Linkedin.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Первый украинский дрон-миноискатель

Дрону присвоен уникальный NATO Stock Number (NSN) — это первый украинский дрон-миноискатель, кодифицированный по системе НАТО.

«Спинер» — это высокоточный дрон для гуманитарного разминирования, успешно прошедший испытание Министерства обороны Украины и уже применявшийся в реальных операциях для выявления мин и боеприпасов.

«Это был длительный путь длиной в три года — от первого прототипа до официальной кодификации НАТО. Мы сделали лучший дрон-миноискатель в мире. Его задача — предотвращать разрушение и смерть, а успешная кодификация — доказательство его эффективности», — комментирует Дмитрий Титов, CEO Ailand Systems.

Что это значит

Получение NSN открывает возможность использования системы силами обороны и ее интеграции со стандартами НАТО.