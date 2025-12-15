Министерство юстиции Украины начало судебный процесс по конфискации украинских активов, принадлежащих российскому бизнесу, поддерживающему войну. 15 декабря ведомство подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) против российского предпринимателя Станислава Гамзалова. Цель иска — применение санкции в виде взыскания активов в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Минюст хочет изъять 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
Что забирает государство
Главным объектом взыскания является значительная доля в одном из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Минюст просит суд конфисковать 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».
По данным ведомства, этим пакетом акций опосредованно владеет Станислав Гамзалов.
Причины конфискации
Основанием для иска стала причастность российского бизнесмена к поддержке вооруженной агрессии РФ. Согласно материалам дела:
- Гамзалов является владельцем ряда предприятий в России.
- Его компании осуществляют материально-техническое обеспечение государства-агрессора.
В частности, зафиксированы факты поставки товаров для предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Источник: Минфин
