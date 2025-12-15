Минюст хочет изъять 25% акций ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»

Министерство юстиции Украины начало судебный процесс по конфискации украинских активов, принадлежащих российскому бизнесу, поддерживающему войну. 15 декабря ведомство подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) против российского предпринимателя Станислава Гамзалова. Цель иска — применение санкции в виде взыскания активов в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.