Бюджет получил более полутриллиона гривен налога на доходы: поступления выросли на 18%

По итогам января — ноября текущего года украинские налогоплательщики перечислили в бюджет 561,8 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Динамика поступлений демонстрирует существенный рост: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на 86,1 млрд грн, или на 18,1%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) 15 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

География уплаты: столица генерирует четверть налогов

Ключевым донором бюджета остается Киев. Столичные плательщики обеспечили 130,9 млрд грн поступлений, что составляет почти 25% от общей суммы НДФЛ по всей стране.

Кроме Киева, наибольшие объемы уплаты налога зафиксированы в следующих регионах:

Днепропетровская область — 55,8 млрд грн;

Львовская область — 37,7 млрд грн;

Киевская область — 33,7 млрд грн.

В налоговой службе такую положительную динамику связывают с процессами детенизации рынка труда. Рост цифр свидетельствует о том, что работодатели чаще оформляют работников официально, отказываясь от выплат «в конвертах», что напрямую влияет на финансовую состоятельность государства и общин.