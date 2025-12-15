Тема ИИ на фондовом рынке будет главной и в 2026 году — Citi

Один из крупнейших инвестиционных банков мира Citigroup установил целевой показатель для главного фондового индекса США S&P 500 на конец 2026 года на уровне 7700 пунктов. Аналитики банка убеждены, что американский рынок продолжит расти благодаря сильным корпоративным прибылям и длительному влиянию инвестиций в искусственный интеллект. Об этом сообщает Reuters 15 декабря.

Новая волна ИИ

В своей аналитической записке Citi прогнозирует, что развитие инфраструктуры искусственного интеллекта останется ключевой темой в 2026 году. Однако стратегия инвесторов претерпит изменения. Если раньше основное внимание уделялось компаниям, создающим технологии ИИ, то теперь фокус сместится на те компании, которые активно внедряют эти технологии в свой бизнес.

Цифры и прогнозы

Прогноз Citi в 7700 пунктов предполагает рост рынка на 12,7% от последнего уровня закрытия торгов (6827,41 пункта).

Прогноз прибыли на акцию (EPS): Citi ожидает, что совокупная прибыль на акцию компаний из индекса достигнет $320 к концу следующего года.

Это более оптимистично, чем средний прогноз по рынку (консенсус), который составляет около $310.

Помимо базового сценария, аналитики разработали еще два варианта развития событий:

Оптимистический (Bull case): индекс может взлететь до 8 300 пунктов.

Пессимистический (Bear case): возможно падение до 5 700 пунктов.

Риски и «перегретый» рынок

В этом году индекс S&P 500 уже вырос на 16% на фоне оптимизма вокруг ИИ и ожиданий снижения процентных ставок. Несмотря на разговоры о «рыночном пузыре» и высоких оценках стоимости компаний, в Citi сохраняют спокойствие.

Поскольку нынешний «бычий» рынок (период роста) вступает в свой четвертый год, эксперты предупреждают о возможных всплесках волатильности.