Биткоин -инвестор хочет построить на карибском острове Невис «либертарианский городок» с собственными судами и подальше от политиков. Местные уже называют это «государством в государстве», пишет Financial Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о проекте

Проект называется Destiny. Его продвигает бельгиец Оливье Янссенс, он скупает землю на юге острова. В планах Янссенса — виллы, террасы с бассейнами и даже клиники.

Янссенс не доверяет политикам и хочет ввести свою судебную систему для своего сообщества, государственные суды острова ему кажутся «неэффективными».

Невис — это маленький остров с населением 13 200 человек. Местные власти поддерживают проект, оппозиция критикуют, а часть островитян боятся, что потеряют контроль над своей землей.

Проект Янссенса — часть модной идеи «сетевых государств» среди техно- и криптобогачей. Похожее частное сообщество Próspera в Гондурасе сейчас судится с правительством на $11 млрд из-за того, что власти попытались ограничить их автономию.