Считать будут по-новому: обновлены расценки в программе єВідновлення

Кабинет Министров обновил расчетную стоимость ремонтных работ в єВідновлення. Это техническое, но важное решение, напрямую влияющее на размер компенсаций для людей. Об этом написала председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Что изменилось

По ее словам, суть изменений проста. Государство повысило расценки, по которым формируется чек-лист повреждений. Старые показатели давно не соответствовали рыночным ценам, поэтому правительство пересмотрело 65 видов работ и повысило их среднюю стоимость примерно на 27,5%.

Для примера:

замена металлической входной двери — было 14 415 грн — стало 31 220 грн;

восстановление фасадов с утеплением — было 2348 грн/м² стало 3021 грн/м²;

локальный ремонт кровли — было 512 грн/м² — стало 597 грн/м².

В список работ также включены новые позиции, в том числе восстановление инженерных сетей: канализации, отопления, газоснабжения и электроснабжения.

С 5 января комиссии будут работать уже по обновленному расчету. Это означает, что суммы компенсаций для людей будут расти, поскольку будут базироваться на более реалистичном ценнике.

Предельные максимальные выплаты по программе остаются без изменений. Обновлена именно расчетная стоимость работ, чтобы возмещение соответствовало реальным затратам на ремонт.