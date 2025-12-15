Multi от Минфин
15 декабря 2025, 15:31

Государство вливает в ипотеку еще 30 миллиардов: «Укрфинжитло» получит капитал через облигации

Кабинет министров Украины принял решение о существенном расширении финансовых возможностей государственной ипотечной программы «єОселя». Уставный капитал компании «Укрфинжитло», которая администрирует эту программу, будет увеличен на 30 миллиардов гривен путем выпуска новых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в постановлении правительства № 1640 от 12 декабря, опубликованном на официальном портале, передает «Интерфакс-Украина».

Кабинет министров Украины принял решение о существенном расширении финансовых возможностей государственной ипотечной программы «єОселя».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механизм финансирования

Сейчас капитал компании составляет чуть более 70 миллиардов гривен. Согласно решению правительства, докапитализация должна завершиться до конца текущего года. Государство не выделяет «живые» деньги из бюджета напрямую, а использует инструмент обмена акций дополнительной эмиссии «Укрфинжитла» на государственные облигации.

Портфель новых ценных бумаг будет структурирован следующим образом:

  • 7 млрд грн — 4-летние облигации с доходностью 14,1% годовых;
  • 10 млрд грн — 5-летние облигации под 12,9%;
  • 13 млрд грн — 7-летние бумаги со ставкой 11%.

По всем этим бумагам государство будет выплачивать купонный доход каждые полгода. Это уже не первое подобное вливание: в конце прошлого года правительство по аналогичной схеме увеличило капитал компании на 20 миллиардов гривен. Монополия на рынке ипотеки

Программа «єОселя», запущенная в октябре 2022 года, фактически стала единственным драйвером ипотечного кредитования в стране во время войны. По статистике, в первом полугодии 2025 года 95% всех ипотечных сделок в Украине (3,83 тыс. кредитов) было заключено именно через эту госпрограмму.

По состоянию на 11 декабря 2025 года результаты программы следующие:

  • 21 860 украинских семей получили льготные кредиты;
  • Общая сумма выданных средств достигла 37,4 млрд грн;
  • Среди заемщиков — более 6,4 тыс. военнослужащих и ветеранов.

В госбюджете на следующий год на поддержку программы заложено еще 17,1 млрд грн.

Смена приоритетов: курс на первичный рынок

Интересной тенденцией 2025 года стало смещение спроса в сторону нового жилья. Если в 2024 году доля кредитов на строящееся жилье составляла лишь 9%, то за 9 месяцев 2025 года она выросла вдвое — до 18%. Еще 40% заемщиков выбирали готовое жилье от застройщика. Вторичный рынок занял долю в 42%.

Финансовое положение самого оператора программы остается стабильным. За три квартала 2025 года «Укрфинжитло» получило 6,33 млрд грн чистой прибыли, а активы компании выросли до почти 107 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
