В Украине выросла стоимость сельскохозяйственных земель

В Украине растет стоимость сельскохозяйственных земель. Средняя цена гектара земли в ноябре составила 64 701 гривну, в то время как в октябре земля стоила 63 548 гривен, а в сентябре — 61 355 гривен. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Опендатабота.

Где самые высокие цены

В то же время, самая высокая цена за гектар земли в Украине в этом году была зафиксирована в апреле. Она составила 71802 гривны. Это также самая высокая цена после начала работы рынка земли в Украине, открывшегося в июле 2021 года на отметке 87 080 гривен.

Цена гектара в разных регионах страны существенно отличается. Самые дорогие угодья в западных областях и в Киевской области.

Топ-5 самых дорогих паев

в Закарпатской области — 189881 гривен;

в Тернопольской области — 189 675 гривен;

в Ивано-Франковской области — 164 902 гривен;

во Львовской области — 111497 гривен;

в Киевской области — 111314 гривен.

Самая дешевая земля

в Херсонской — 31 480 гривен;

в Николаевской — 35 055 гривен;

в Сумской областях — 35 901 грн.

До полномасштабного вторжения россии за неделю покупали в среднем 10 тысяч гектаров паев. Сейчас количество земельных сделок сократилось до 2,5 тысяч гектаров в неделю.

В целом на конец октября в Украине реализовано 289 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 0,68% от общей площади с 42,4 миллиона гектаров угодий.