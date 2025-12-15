В Украине выросла стоимость сельскохозяйственных земель

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 15:03 Читати українською

В Украине выросла стоимость сельскохозяйственных земель

В Украине растет стоимость сельскохозяйственных земель. Средняя цена гектара земли в ноябре составила 64 701 гривну, в то время как в октябре земля стоила 63 548 гривен, а в сентябре — 61 355 гривен. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Опендатабота.

В Украине растет стоимость сельскохозяйственных земель.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где самые высокие цены

В то же время, самая высокая цена за гектар земли в Украине в этом году была зафиксирована в апреле. Она составила 71802 гривны. Это также самая высокая цена после начала работы рынка земли в Украине, открывшегося в июле 2021 года на отметке 87 080 гривен.

Цена гектара в разных регионах страны существенно отличается. Самые дорогие угодья в западных областях и в Киевской области.

Топ-5 самых дорогих паев

  • в Закарпатской области — 189881 гривен;
  • в Тернопольской области — 189 675 гривен;
  • в Ивано-Франковской области — 164 902 гривен;
  • во Львовской области — 111497 гривен;
  • в Киевской области — 111314 гривен.

Самая дешевая земля

  • в Херсонской — 31 480 гривен;
  • в Николаевской — 35 055 гривен;
  • в Сумской областях — 35 901 грн.

До полномасштабного вторжения россии за неделю покупали в среднем 10 тысяч гектаров паев. Сейчас количество земельных сделок сократилось до 2,5 тысяч гектаров в неделю.

В целом на конец октября в Украине реализовано 289 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 0,68% от общей площади с 42,4 миллиона гектаров угодий.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
15 декабря 2025, 15:14
#
Тот момент, когда нищий тцкун или корупционный борцун или мелкий чинуш- не знают куда наворованное деть: обязательно квартиры или земля. Как квартиры и дома начали проверять- только в землю. Лучше бы их, хехе.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают MAXAOH, Maxim123 и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами