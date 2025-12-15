Multi от Минфин
українська
15 декабря 2025, 14:37

Президент Польши подписал закон, положения которого регулируют получение карты побыта

Кароль Навроцкий подписал закон от 21 ноября 2025 года, которым вносятся изменения в Закон об иностранцах и некоторых других законах. Среди прочего нормативный акт предусматривает цифровизацию процедур легализации пребывания иностранцев в Польше и возможность для граждан Украины, имеющих PESEL UKR, получить карту побыта на три года (CUKR). Об этом пишет inpoland.

Кароль Навроцкий подписал закон от 21 ноября 2025 года, которым вносятся изменения в Закон об иностранцах и некоторых других законах.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В 2026 году запланированы существенные изменения в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство в Польше. Подать заявление можно будет онлайн через специальный портал — Модуль управления делами (MOS). С помощью этого сервиса граждане Украины с номером PESEL UKR смогут подавать заявки на получение карты побыта CUKR.

О запуске MOS Управление по делам иностранцев предупредит заранее. Однако уже известно, что это не произойдет 1 января 2026 года.

Согласно запланированным законодательным изменениям, заявления на получение вида на жительство в Польше (временного, постоянного и долгосрочного резидента ЕС) можно подавать исключительно в электронном виде через специальный портал — MOS. Иностранцам больше не нужно будет стоять в очередях — заявление можно будет подать онлайн в любое удобное время. Иностранцы смогут прервать рассмотрение заявки, внести обновленную информацию, после чего рассмотрение дела будет продолжено.

Подача заявления будет бесплатной.

Со следующего года граждане Украины с номером PESEL UKR смогут получить карту разбитую на три года — так называемую карту CUKR. Заявления можно будет подавать исключительно в электронном виде через специальный портал MOS.

Кто может подать заявку

Подать заявление на карту CUKR смогут:

  • являются гражданами Украины или членом семьи гражданина Украины (например, супруг),
  • легально находятся в Польше и имеют временную защиту,
  • имели статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года,
  • имеют статус UKR на момент подачи заявления на карту CUKR,
  • имеют статус UKR непрерывно не менее 365 дней до момента подачи заявления на карту быта.

Несовершеннолетние дети, прибывшие из Украины, также будут иметь право на получение вида на жительство. Заявление от имени ребенка должно подать отец или законный опекун.

Если ребенок граждан Украины родился в Польше, он также сможет получить карту CUKR, при условии, что мать ребенка легально прибыла с территории Украины после 24 февраля 2022 как беженка, и выполнены все следующие условия:

  • ребенок легально находится в Польше на основании временной защиты,
  • на момент подачи заявления ребенок имеет статус UKR,
  • мать ребенка имеет карту пребывания CUKR.

Система отклонит заявку на получение карты побыта CUKR, если на момент подачи заявления в реестре PESEL UKR данные заявителя будут неполными, в частности, будет отсутствовать следующая иноформация:

  • имя (имена), фамилия, дата рождения, пол, гражданство,
  • серия, номер и срок действия действительного проездного документа,
  • отпечатки пальцев или информация о физической невозможности снятия отпечатков пальцев,
  • копия собственноручной подписи (для лиц старше 12 лет).
Источник: Минфин
