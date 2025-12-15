Multi от Минфин
15 декабря 2025, 13:44

Danske Bank вышел из-под надзора США: точка в истории с отмыванием российских миллиардов

Крупнейшее финансовое учреждение Дании, Danske Bank, официально завершило трехлетний испытательный срок, установленный Министерством юстиции Соединенных Штатов. Американские регуляторы сняли надзор с банка, который был введен после громкого скандала о содействии в отмывании средств российского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба банка 15 декабря.

Крупнейшее финансовое учреждение Дании, Danske Bank, официально завершило трехлетний испытательный срок, установленный Министерством юстиции Соединенных Штатов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена ошибки: 2 миллиарда долларов и репутация

История, которая едва не уничтожила репутацию банковского гиганта, охватывает период с 2008 по 2017 год. Расследование выявило, что через эстонский филиал Danske Bank проходили колоссальные потоки сомнительного капитала, преимущественно из России, которые впоследствии легализовывались через финансовую систему США.

В 2022 году банк пошел на сделку со следствием, признав свою вину в мошенничестве и ненадлежащем контроле за клиентами. В рамках этой сделки Danske Bank выплатил штраф в размере 2 миллиардов долларов для закрытия дела. Ключевым условием соглашения был трехлетний мониторинг деятельности банка со стороны американских органов юстиции, который завершился 13 декабря 2025 года.

«Историческое значение»: позиция руководства

Генеральный директор Danske Bank Карстен Эгерис подтвердил завершение всех формальных процедур с регуляторами США. По его словам, этот период стал поворотным моментом для учреждения.

«Эти события имели историческое значение для Danske Bank, глубоко повлияли на организацию и трансформировали корпоративную культуру банка», — отметил Эгерис.

Руководитель банка заверил инвесторов и клиентов в том, что система контроля была коренным образом изменена. Он подчеркнул, что банк сделает все возможное, чтобы подобным практикам не было места в учреждении «ни сегодня, ни в будущем».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
