Пионер роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 13:17 Читати українською

Пионер роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Американская корпорация iRobot, которая в начале 2000-х произвела революцию в быту, выпустив культовый робот-пылесос Roomba, официально подала заявление о банкротстве. Компания планирует стать частной и передать контроль над бизнесом своему главному китайскому поставщику. Об этом сообщает Bloomberg 15 декабря.

Американская корпорация iRobot, которая в начале 2000-х произвела революцию в быту, выпустив культовый робот-пылесос Roomba, официально подала заявление о банкротстве.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали поглощения и судьба акций

Компания, которая сейчас торгуется на бирже, будет поглощена китайским производителем Shenzhen PICEA Robotics Co. и его дочерней структурой. Согласно заявлению, поданному в воскресенье в штате Делавэр в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, обыкновенные акции iRobot будут аннулированы. Это означает, что текущие акционеры потеряют свои вложения.

В документах о банкротстве компания указала свои активы и обязательства в диапазоне от 100 до 500 миллионов долларов.

Несмотря на судебный процесс, iRobot продолжит свою операционную деятельность. Руководство заверило, что компания будет выполнять обязательства перед работниками и в полном объеме рассчитываться с поставщиками и кредиторами во время судебного надзора.

От успеха к кризису

iRobot была основана в 1990 году инженерами из Массачусетского технологического института (MIT). Настоящий успех пришел в 2002 году с дебютом Roomba, который быстро стал синонимом автономных пылесосов. За это время компания продала более 40 миллионов домашних роботов.

Однако в эпоху после пандемии COVID-19 доходы компании начали стремительно падать. Основными причинами кризиса стали:

  • проблемы с цепочками поставок;
  • агрессивная конкуренция со стороны производителей более дешевых аналогов.

Еще в начале этого месяца iRobot предупреждала инвесторов о возможности банкротства.

Сорванная сделка с Amazon и долговая яма

Шансом на спасение для iRobot могло стать соглашение с техногигантом Amazon, о котором объявили в 2022 году. Однако оно развалилось из-за жесткой позиции антимонопольных органов Европейского Союза, которые заблокировали слияние.

Хотя iRobot получила более 90 миллионов долларов компенсации за расторжение соглашения, эти средства пошли на оплату услуг консультантов и частичное погашение кредита в размере 200 миллионов долларов, взятого у инвестиционной группы Carlyle Group Inc.

Ситуация с долгом разрешилась в пользу китайских инвесторов:

  • В прошлом месяце дочерняя компания Shenzhen PICEA — Santrum Hong Kong Co. — выкупила у Carlyle долг iRobot на сумму 191 миллион долларов (основная сумма и проценты).
  • После этого PICEA вела переговоры с iRobot о предоставлении нового капитала и урегулировании задолженности, что в конечном итоге привело к плану перехода компании под китайский контроль.

Как китайские конкуренты обошли пионера рынка

Хотя iRobot создала рынок роботов-пылесосов, в последние годы она утратила технологическое лидерство именно в пользу китайских брендов (таких как Roborock, Ecovacs и Dreame). Пока американская компания годами полагалась на навигацию с помощью камер (vSLAM), китайские конкуренты массово внедряли технологию LiDAR (лазерное сканирование пространства). Это позволяло роботам быстрее строить карты помещений и лучше ориентироваться в темноте.

Кроме того, китайские производители первыми вывели на рынок многофункциональные док-станции, которые не только заряжают роботов, но и автоматически моют швабры горячей водой и сушат их. iRobot задержалась с внедрением таких инноваций, оставаясь в премиальном ценовом сегменте, но проигрывая в функционале, что и привело к оттоку клиентов.

Почему это важно

Банкротство iRobot — это показательный кейс того, как даже легендарный первопроходец может потерять бизнес без постоянных инноваций и адаптации к рынку. Это также демонстрирует изменение баланса сил в мировой технологической индустрии «железа»: американские компании, которые изобретают продукт, все чаще проигрывают китайским производителям, которые способны быстрее масштабировать производство и внедрять новые функции по меньшей цене.

Кроме того, кейс подчеркивает влияние регуляторов на бизнес: блокировка сделки с Amazon европейскими чиновниками фактически лишила iRobot последнего шанса на выживание в качестве американской компании, подтолкнув ее в руки китайского капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами