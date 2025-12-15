Пионер роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Американская корпорация iRobot, которая в начале 2000-х произвела революцию в быту, выпустив культовый робот-пылесос Roomba, официально подала заявление о банкротстве. Компания планирует стать частной и передать контроль над бизнесом своему главному китайскому поставщику. Об этом сообщает Bloomberg 15 декабря.

Детали поглощения и судьба акций

Компания, которая сейчас торгуется на бирже, будет поглощена китайским производителем Shenzhen PICEA Robotics Co. и его дочерней структурой. Согласно заявлению, поданному в воскресенье в штате Делавэр в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, обыкновенные акции iRobot будут аннулированы. Это означает, что текущие акционеры потеряют свои вложения.

В документах о банкротстве компания указала свои активы и обязательства в диапазоне от 100 до 500 миллионов долларов.

Несмотря на судебный процесс, iRobot продолжит свою операционную деятельность. Руководство заверило, что компания будет выполнять обязательства перед работниками и в полном объеме рассчитываться с поставщиками и кредиторами во время судебного надзора.

От успеха к кризису

iRobot была основана в 1990 году инженерами из Массачусетского технологического института (MIT). Настоящий успех пришел в 2002 году с дебютом Roomba, который быстро стал синонимом автономных пылесосов. За это время компания продала более 40 миллионов домашних роботов.

Однако в эпоху после пандемии COVID-19 доходы компании начали стремительно падать. Основными причинами кризиса стали:

проблемы с цепочками поставок;

агрессивная конкуренция со стороны производителей более дешевых аналогов.

Еще в начале этого месяца iRobot предупреждала инвесторов о возможности банкротства.

Сорванная сделка с Amazon и долговая яма

Шансом на спасение для iRobot могло стать соглашение с техногигантом Amazon, о котором объявили в 2022 году. Однако оно развалилось из-за жесткой позиции антимонопольных органов Европейского Союза, которые заблокировали слияние.

Хотя iRobot получила более 90 миллионов долларов компенсации за расторжение соглашения, эти средства пошли на оплату услуг консультантов и частичное погашение кредита в размере 200 миллионов долларов, взятого у инвестиционной группы Carlyle Group Inc.

Ситуация с долгом разрешилась в пользу китайских инвесторов:

В прошлом месяце дочерняя компания Shenzhen PICEA — Santrum Hong Kong Co. — выкупила у Carlyle долг iRobot на сумму 191 миллион долларов (основная сумма и проценты).

После этого PICEA вела переговоры с iRobot о предоставлении нового капитала и урегулировании задолженности, что в конечном итоге привело к плану перехода компании под китайский контроль.

Как китайские конкуренты обошли пионера рынка

Хотя iRobot создала рынок роботов-пылесосов, в последние годы она утратила технологическое лидерство именно в пользу китайских брендов (таких как Roborock, Ecovacs и Dreame). Пока американская компания годами полагалась на навигацию с помощью камер (vSLAM), китайские конкуренты массово внедряли технологию LiDAR (лазерное сканирование пространства). Это позволяло роботам быстрее строить карты помещений и лучше ориентироваться в темноте.

Кроме того, китайские производители первыми вывели на рынок многофункциональные док-станции, которые не только заряжают роботов, но и автоматически моют швабры горячей водой и сушат их. iRobot задержалась с внедрением таких инноваций, оставаясь в премиальном ценовом сегменте, но проигрывая в функционале, что и привело к оттоку клиентов.

Почему это важно

Банкротство iRobot — это показательный кейс того, как даже легендарный первопроходец может потерять бизнес без постоянных инноваций и адаптации к рынку. Это также демонстрирует изменение баланса сил в мировой технологической индустрии «железа»: американские компании, которые изобретают продукт, все чаще проигрывают китайским производителям, которые способны быстрее масштабировать производство и внедрять новые функции по меньшей цене.

Кроме того, кейс подчеркивает влияние регуляторов на бизнес: блокировка сделки с Amazon европейскими чиновниками фактически лишила iRobot последнего шанса на выживание в качестве американской компании, подтолкнув ее в руки китайского капитала.