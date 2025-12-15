Владельцы «Ювентуса» отклонили предложение криптогиганта Tether о покупке клуба за €1,1 млрд

Инвестиционный холдинг Exor, контролируемый итальянской династией Аньелли, официально отказался продавать футбольный клуб «Ювентус» эмитенту крупнейшего в мире стейблкоина USDT — компании Tether. Совет директоров холдинга единогласно отклонил предложение о выкупе контрольного пакета акций за наличные, ссылаясь на историческую ценность актива и преданность клубу.

Детали миллиардного предложения

Компания Tether, которую возглавляет итальянец Паоло Ардоино, уже является миноритарным акционером «Ювентуса», владея пакетом в 11,5% акций. Однако криптогигант стремился получить полный контроль над легендарным клубом.

Согласно документам, Tether предложила выкупить долю Exor (65,4% акций) по цене 2,66 евро за акцию. Такая стоимость предусматривала премию в 21% к цене закрытия торгов на Миланской бирже в прошлую пятницу. Общая оценка стоимости клуба в рамках этой сделки составила бы примерно 1,1 миллиарда евро.

План Tether был масштабным:

После выкупа доли Exor компания планировала сделать публичное предложение о приобретении всех остальных акций, находящихся в свободном обращении, по той же цене.

Дополнительно Tether была готова инвестировать 1 миллиард евро непосредственно в развитие и поддержку футбольного клуба после завершения поглощения.

Позиция Аньелли: история превыше всего

Несмотря на щедрое финансовое предложение, ответ владельцев был категорическим. В совете директоров Exor заявили, что не намерены продавать свои акции третьим лицам, включая Tether.

Генеральный директор Exor Джон Элкан, который является внуком и наследником промышленника Джанни Аньелли, подчеркнул эмоциональную связь семьи с командой, которая длится уже более века.

«Ювентус — наша история, наши ценности — не продается», — подчеркнул Джон Элкан.

В заявлении холдинга также отмечается, что «Ювентус» остается «легендарным и успешным клубом», которому семья Аньелли «полностью предана».

Высокая доходность эмитента USDT

Желание Tether инвестировать миллиарды евро в футбольный клуб объясняется сверхприбылями компании. Основной бизнес Tether заключается в выпуске стейблкоина USDT (криптовалюты, привязанной к доллару США). Резервы, обеспечивающие USDT, в основном вложены в казначейские облигации США.

В условиях высоких процентных ставок в США эти облигации приносят колоссальный доход. За первое полугодие 2024 года Tether отчиталась о рекордной чистой прибыли в размере 5,2 миллиарда долларов. Это позволяет компании диверсифицировать свои активы, выходя за пределы крипторынка и инвестируя в реальный сектор, включая спорт, энергетику и искусственный интеллект.