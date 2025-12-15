Multi от Минфин
15 декабря 2025, 12:08

Уолл-стрит готовится к «взрыву» пузыря ИИ — Bloomberg

Три года эйфории вокруг искусственного интеллекта, которую запустил ChatGPT, сменяются скептицизмом. Инвесторы и аналитики Bloomberg предупреждают: рынок входит в фазу «проверки реальностью», и 2026 год может стать переломным.

Три года эйфории вокруг искусственного интеллекта, которую запустил ChatGPT, сменяются скептицизмом.

Главные сигналы тревоги

Распродажа лидеров: Акции Nvidia и Oracle упали после отчетов о росте расходов.

Рынок задает вопрос: готовы ли потребители платить за ИИ-сервисы столько, чтобы покрыть миллиардные инвестиции?

Три угрозы для рынка

Флагманы отрасли тратят значительно больше, чем зарабатывают, что создает риск дефицита ликвидности.

  • OpenAI: Планирует потратить $1,4 трлн, но прибыль ожидается только в 2030 году. К тому времени компания «сгорит» около $115 млрд.
  • Долговая яма: Oracle и другие привлекают миллиарды через облигации. Это опасно, ведь проценты нужно платить независимо от успеха технологии.

Бремя капитальных затрат Техногиганты (Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet) планируют потратить более $400 млрд на дата-центры в течение следующего года.

Хотя общие показатели рынка еще не достигли критического уровня пузыря доткомов (80x), отдельные компании выглядят опасно переоцененными:

  • Palantir: торгуется с мультипликатором 180x (цена к прибыли).
  • Snowflake: мультипликатор 140x.

Почему это важно для инвестора

Аналитики не ожидают мгновенного краха, как в 2000 году, но прогнозируют большую ротацию капитала. Деньги могут уйти из перегретых технологических акций, если те не покажут быстрого роста прибыли. Изменение бизнес-модели IT-гигантов (с разработчиков софта на строителей тяжелой инфраструктуры) снижает их маржинальность и делает уязвимыми.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
