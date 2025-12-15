Киевлян предупредили: Столица может оставаться без света до 20-22 часов в сутки

Киев может столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за разрушенной подстанции «Киевская», которая обеспечивала электроэнергию от Ровенской атомной электростанции. Ситуация критическая, и столица может оставаться без света до 20−22 часов в сутки. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что происходит с электроснабжением

По словам Попенко, внутренняя генерация электроэнергии в столице способна покрыть до 25% потребностей населения. При этом киевская подстанция, которая передает электроэнергию с Ровенской АЭС, практически уничтожена и имеет минимальную пропускную способность.

«Реальность будет в том, что при ближайших морозах минус пять, которые нам обещают через неделю или две, Киев будет 20−22 часа без света. Покрытие внутреннего поколения Киевом 20−25% и что есть в области. То есть дефицит электроэнергии в регионе — 70%», — пояснил эксперт.

Попенко заявил, что в случае новых ударов по подстанции Киев сможет использовать только ту электроэнергию, которая генерирует самостоятельно. Если к этому прибавятся еще морозы, то света практически не будет, ведь отключения будут по 20−22 часа в сутки.

«Нам нужно 70% электроэнергии найти где-то. За все это отвечает П С Киевская , она практически разбита. Один-два туда прилета и вот мы будем использовать эти 20−25%. Но это сейчас, когда еще тепло достаточно. Если температура будет -10, вот эти 20−25% превратятся в 10% и Киев будет сидеть без света».

Эксперт добавил, что ситуация с электроснабжением в других регионах может отличаться, но зима будет непростой для всех.