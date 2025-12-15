Киев может столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за разрушенной подстанции «Киевская», которая обеспечивала электроэнергию от Ровенской атомной электростанции. Ситуация критическая, и столица может оставаться без света до 20−22 часов в сутки. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Киевлян предупредили: Столица может оставаться без света до 20-22 часов в сутки
Что происходит с электроснабжением
По словам Попенко, внутренняя генерация электроэнергии в столице способна покрыть до 25% потребностей населения. При этом киевская подстанция, которая передает электроэнергию с Ровенской АЭС, практически уничтожена и имеет минимальную пропускную способность.
«Реальность будет в том, что при ближайших морозах минус пять, которые нам обещают через неделю или две, Киев будет 20−22 часа без света. Покрытие внутреннего поколения Киевом 20−25% и что есть в области. То есть дефицит электроэнергии в регионе — 70%», — пояснил эксперт.
Попенко заявил, что в случае новых ударов по подстанции Киев сможет использовать только ту электроэнергию, которая генерирует самостоятельно. Если к этому прибавятся еще морозы, то света практически не будет, ведь отключения будут по 20−22 часа в сутки.
«Нам нужно 70% электроэнергии найти где-то. За все это отвечает
Эксперт добавил, что ситуация с электроснабжением в других регионах может отличаться, но зима будет непростой для всех.
Ці всі «попередили» — це звісно дуже «класно», це із циклу як депутати мешканцям Покровська «радили» їхати на Захід, але не відповідали на питання, за які кошти там жити))0)
Так може простіше відкрити кордони та людей відпустити з концтабору, якщо не можуть забезпечити столицю світлом, а всі інші області явно не будуть в кращих умовах за столицю?
Фраза «ну ми ж воюємо, в країні війна» на 4 рік війни вже не актуальна, ніхто не заважав владі знайти рішення для проблеми з блекаутами, тим паче якщо сісти і порахувати скільки партнери виділяли суто на енергетику то там ще в 24му році буде понад трильйон доларів, виключно на енергетику.
А що далі, перебої з постачанням газу, води, продуктів харчування, лікарських засобів?
Ідіоти якісь, домовитися і дипломатично вирішити все — не вистачає мізків у владі, а солдати не можуть з палками проти літаків воювати, бо бачте наша влада на тендерах розпилює бабло стабільно, від грунтосумішей і овочерізок, до дубових дверей і «дуже важливих» доріг, не зрозуміло лише для чого утримувати в заручниках власний народ, щоб що?) Воювати бусифіковані виявилося не хочуть, бо платять там три копійки і тебе викинуть якщо тобі руку/ногу відірве, плюс забезпечуй себе всім сам і збирай донати теж сам, техніки нема, бо продали або пилять на тендерах кошти що надають партнери, а розумовий розвиток нашої влади не дає дипломатично щось вирішити, так що далі? продуктові талони будуть?))
А в інших областях буде світло по 1 годині, типу столиця привілеї має
Це більше був сарказм, ну, за винятком того, що ці дві години світла можуть вночі давати, продукти в холодильнику схоже можна не зберігати особливо
Просто і магазини не включають вночі (поза робочими годинами) генератори, тож питання ще як продукти в магазинах будуть зберігатися