українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
15 декабря 2025, 10:49 Читати українською

Киевлян предупредили: Столица может оставаться без света до 20-22 часов в сутки

Киев может столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за разрушенной подстанции «Киевская», которая обеспечивала электроэнергию от Ровенской атомной электростанции. Ситуация критическая, и столица может оставаться без света до 20−22 часов в сутки. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что происходит с электроснабжением

По словам Попенко, внутренняя генерация электроэнергии в столице способна покрыть до 25% потребностей населения. При этом киевская подстанция, которая передает электроэнергию с Ровенской АЭС, практически уничтожена и имеет минимальную пропускную способность.

«Реальность будет в том, что при ближайших морозах минус пять, которые нам обещают через неделю или две, Киев будет 20−22 часа без света. Покрытие внутреннего поколения Киевом 20−25% и что есть в области. То есть дефицит электроэнергии в регионе — 70%», — пояснил эксперт.

Попенко заявил, что в случае новых ударов по подстанции Киев сможет использовать только ту электроэнергию, которая генерирует самостоятельно. Если к этому прибавятся еще морозы, то света практически не будет, ведь отключения будут по 20−22 часа в сутки.

«Нам нужно 70% электроэнергии найти где-то. За все это отвечает П С Киевская, она практически разбита. Один-два туда прилета и вот мы будем использовать эти 20−25%. Но это сейчас, когда еще тепло достаточно. Если температура будет -10, вот эти 20−25% превратятся в 10% и Киев будет сидеть без света».

Эксперт добавил, что ситуация с электроснабжением в других регионах может отличаться, но зима будет непростой для всех.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфin
Комментарии - 5

Комментарии - 5

+
0
zephyr
zephyr
15 декабря 2025, 11:07
#
Как там хотел Ляшко? Едьте в сёла- там тепло. Каждому киевлянину, всего лишь нужно иметь свой небольшой домик в Козине, с СЭС и ветряками и генератором, и камином. Это же просто.
+
+31
Я. ..
Я. ..
15 декабря 2025, 11:19
#
«Киян попередили: Столиця може залишатися без світла до 20−22 годин на добу»

Ці всі «попередили» — це звісно дуже «класно», це із циклу як депутати мешканцям Покровська «радили» їхати на Захід, але не відповідали на питання, за які кошти там жити))0)

Так може простіше відкрити кордони та людей відпустити з концтабору, якщо не можуть забезпечити столицю світлом, а всі інші області явно не будуть в кращих умовах за столицю?

Фраза «ну ми ж воюємо, в країні війна» на 4 рік війни вже не актуальна, ніхто не заважав владі знайти рішення для проблеми з блекаутами, тим паче якщо сісти і порахувати скільки партнери виділяли суто на енергетику то там ще в 24му році буде понад трильйон доларів, виключно на енергетику.

А що далі, перебої з постачанням газу, води, продуктів харчування, лікарських засобів?
Ідіоти якісь, домовитися і дипломатично вирішити все — не вистачає мізків у владі, а солдати не можуть з палками проти літаків воювати, бо бачте наша влада на тендерах розпилює бабло стабільно, від грунтосумішей і овочерізок, до дубових дверей і «дуже важливих» доріг, не зрозуміло лише для чого утримувати в заручниках власний народ, щоб що?) Воювати бусифіковані виявилося не хочуть, бо платять там три копійки і тебе викинуть якщо тобі руку/ногу відірве, плюс забезпечуй себе всім сам і збирай донати теж сам, техніки нема, бо продали або пилять на тендерах кошти що надають партнери, а розумовий розвиток нашої влади не дає дипломатично щось вирішити, так що далі? продуктові талони будуть?))
+
+15
Потужна Потужність
Потужна Потужність
15 декабря 2025, 11:45
#
Ці дві години напевно вночі давати будуть, всім групам одночасно
А в інших областях буде світло по 1 годині, типу столиця привілеї має
+
0
VladimirVG
VladimirVG
15 декабря 2025, 12:19
#
Якго всім групам одночсно дадуть, то відразу і вимкнуть через перенавантаження. Для цього на групи і поділили, щоб не було великого споживання в моменті.
+
0
Потужна Потужність
Потужна Потужність
15 декабря 2025, 12:30
#
Графіки особливо не працюють, часта історія в різних областях, коли світло по графіку мали вимкнути — але не вимикають (без жодних «оновлень»), і навпаки, не мали вимикати — але вимкнули (оновивши постфактум графіки після того як люди посидять годину без світла, хоча по графіку в них світло має бути)
Це більше був сарказм, ну, за винятком того, що ці дві години світла можуть вночі давати, продукти в холодильнику схоже можна не зберігати особливо
Просто і магазини не включають вночі (поза робочими годинами) генератори, тож питання ще як продукти в магазинах будуть зберігатися
