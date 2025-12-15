Польша демонстрирует самые высокие темпы роста в Европе: Как это изменит рынок труда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 11:38 Читати українською

Польша демонстрирует самые высокие темпы роста в Европе: Как это изменит рынок труда

Высокие темпы экономического роста Польши, в том числе годовой ВВП на уровне 3,7% в третьем квартале 2025 года и постепенное снижение инфляции и кредитных ставок, формируют основу для изменения ситуации на рынке труда страны в конце 2025 — начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании Gremi Personal.

Высокие темпы экономического роста Польши, в том числе годовой ВВП на уровне 3,7% в третьем квартале 2025 года и постепенное снижение инфляции и кредитных ставок, формируют основу для изменения ситуации на рынке труда страны в конце 2025 — начале 2026 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на рынке труда

Если макроэкономическая динамика четвертого квартала будет соответствовать ожиданиям рынка, конкуренция между работодателями за работников начнет расти уже с конца этого года, а в первой половине 2026 может перейти в фазу системного усиления спроса на рабочую силу.

«В третьем квартале 2025 года рассчитанный нами субиндекс „Настроения бизнеса“ достиг 56 пунктов из 100 возможных, демонстрируя преимущество оптимистичных прогнозов среди работодателей, в том числе по найму работников», — поделились своими исследованиями аналитики.

В частности, 27% из опрошенных компаний Gremi Personal планировали в этот период увеличить штат, 67% — сохранить его на текущем уровне и лишь 6% — сокращать. Мотивация работников у большинства компаний сохранялась на стабильном уровне: о ее росте заявляли 18% опрошенных, о снижении — 15%. Текучесть кадров также демонстрировала тенденцию к стабилизации — 21% компаний сообщали о ее уменьшении.

«После сложных 2023−2024 годов мы видим, что настроения руководителей польских компаний постепенно улучшаются. И хотя летом рынок труда демонстрировал охлаждение, значительная часть бизнеса настроена увеличивать наем рабочей силы, ожидая оживление внутреннего спроса», — отмечают аналитики.

По их словам, в случае сохранения нынешней динамики экономического развития Польша может завершить год одним из лучших макроэкономических результатов в Европе, что создаст основу для улучшения ситуации на рынке труда. Ведь в течение 2025 года, в том числе третьего квартала, бизнес снижал спрос на работников на фоне более низких, чем ожидалось в начале года, темпов продаж продукции. В результате условия на рынке труда сейчас диктуют работодатели.

Если возобновление рынков в четвертом квартале будет соответствовать ожиданиям бизнеса, конкуренция на рынке труда за работников начнет увеличиваться в начале 2026 г. Это будет давить на повышение зарплат и, соответственно, расходы компаний.

«Но рост уровня безработицы в прошлые месяцы и стабильное увеличение числа иностранных работников станут определенным краткосрочным демпфером от мгновенного усиления дефицита кадров на рынке и будут сглаживать сезонные пики спроса», — объясняют аналитики Gremi Personal.

Как это повлияет на украинцев

Для украинцев, работающих в Польше или планирующих релокацию, эти тенденции, по словам специалистов, в целом также положительные. Ужесточение конкуренции между работодателями может привести к росту зарплат в ключевых сегментах: производстве, логистике, пищевой промышленности, строительстве и сфере обслуживания.

Кроме того, ожидаемое оживление инвестиций в польскую экономику может увеличить количество долгосрочных контрактов, особенно важных для украинских работников, рассматривающих Польшу как стабильный рынок труда.

В то же время, в ближайшие месяцы ситуация может оставаться неоднородной из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы из других государств, поэтому спрос на отдельные категории работников будет восстанавливаться постепенно. И это нужно учитывать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами