Польша демонстрирует самые высокие темпы роста в Европе: Как это изменит рынок труда

Высокие темпы экономического роста Польши, в том числе годовой ВВП на уровне 3,7% в третьем квартале 2025 года и постепенное снижение инфляции и кредитных ставок, формируют основу для изменения ситуации на рынке труда страны в конце 2025 — начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании Gremi Personal.

Что происходит на рынке труда

Если макроэкономическая динамика четвертого квартала будет соответствовать ожиданиям рынка, конкуренция между работодателями за работников начнет расти уже с конца этого года, а в первой половине 2026 может перейти в фазу системного усиления спроса на рабочую силу.

«В третьем квартале 2025 года рассчитанный нами субиндекс „Настроения бизнеса“ достиг 56 пунктов из 100 возможных, демонстрируя преимущество оптимистичных прогнозов среди работодателей, в том числе по найму работников», — поделились своими исследованиями аналитики.

В частности, 27% из опрошенных компаний Gremi Personal планировали в этот период увеличить штат, 67% — сохранить его на текущем уровне и лишь 6% — сокращать. Мотивация работников у большинства компаний сохранялась на стабильном уровне: о ее росте заявляли 18% опрошенных, о снижении — 15%. Текучесть кадров также демонстрировала тенденцию к стабилизации — 21% компаний сообщали о ее уменьшении.

«После сложных 2023−2024 годов мы видим, что настроения руководителей польских компаний постепенно улучшаются. И хотя летом рынок труда демонстрировал охлаждение, значительная часть бизнеса настроена увеличивать наем рабочей силы, ожидая оживление внутреннего спроса», — отмечают аналитики.

По их словам, в случае сохранения нынешней динамики экономического развития Польша может завершить год одним из лучших макроэкономических результатов в Европе, что создаст основу для улучшения ситуации на рынке труда. Ведь в течение 2025 года, в том числе третьего квартала, бизнес снижал спрос на работников на фоне более низких, чем ожидалось в начале года, темпов продаж продукции. В результате условия на рынке труда сейчас диктуют работодатели.

Если возобновление рынков в четвертом квартале будет соответствовать ожиданиям бизнеса, конкуренция на рынке труда за работников начнет увеличиваться в начале 2026 г. Это будет давить на повышение зарплат и, соответственно, расходы компаний.

«Но рост уровня безработицы в прошлые месяцы и стабильное увеличение числа иностранных работников станут определенным краткосрочным демпфером от мгновенного усиления дефицита кадров на рынке и будут сглаживать сезонные пики спроса», — объясняют аналитики Gremi Personal.

Как это повлияет на украинцев

Для украинцев, работающих в Польше или планирующих релокацию, эти тенденции, по словам специалистов, в целом также положительные. Ужесточение конкуренции между работодателями может привести к росту зарплат в ключевых сегментах: производстве, логистике, пищевой промышленности, строительстве и сфере обслуживания.

Кроме того, ожидаемое оживление инвестиций в польскую экономику может увеличить количество долгосрочных контрактов, особенно важных для украинских работников, рассматривающих Польшу как стабильный рынок труда.

В то же время, в ближайшие месяцы ситуация может оставаться неоднородной из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы из других государств, поэтому спрос на отдельные категории работников будет восстанавливаться постепенно. И это нужно учитывать.