15 декабря 2025, 11:14 Читати українською

Репетиторство по-белому: сколько налогов должны платить студенты-ФЛП

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой в рамках кампании «Налоги защищают» разъяснили особенности налогообложения для студентов, подрабатывающих репетиторством. Чтобы работать легально, сотрудничать с официальными образовательными центрами и онлайн-платформами, а также иметь право на социальную защиту, репетиторам рекомендуют регистрировать физическое лицо-предпринимателя (ФЛП) 3-й группы.

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой в рамках кампании «Налоги защищают» разъяснили особенности налогообложения для студентов, подрабатывающих репетиторством.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько придется платить в 2025 году

Для ФЛП 3-й группы действует упрощенная система налогообложения. Общая нагрузка состоит из двух частей: процента от заработка и фиксированного взноса.

Формула расчета: 6% от дохода + ЕСВ.

Подробная структура платежей:

Единый налог (5% от дохода)

  • Оплачивается ежеквартально.
  • Куда идут деньги: в бюджет местного самоуправления (по месту регистрации ФЛП). Эти средства финансируют благоустройство, школы и детские сады.

Военный сбор (1% от дохода)

  • Оплачивается ежеквартально.
  • Куда идут деньги: в Государственный бюджет исключительно на нужды обороны (оружие, амуниция, медицина).

Единый социальный взнос (ЕСВ)

  • Фиксированная сумма, не зависящая от размера дохода.
  • Размер: 22% от минимальной зарплаты. В 2025 году (при «минималке» 8000 грн) это 1 760 грн в месяц или 21 120 грн в год.
  • Куда идут деньги: Пенсионный фонд и фонды соцстрахования.
  • Что дает: Зачисление страхового стажа для пенсии, право на оплачиваемые больничные, декретные выплаты и пособие по безработице.

Почему не стоит работать «в тени»

Принимая оплату неофициально (наличными, на личную карту или в криптовалюте), репетитор фактически лишает финансирования Вооруженные Силы Украины и инфраструктуру собственного города.

Например, годовая сумма военного сбора со среднего дохода репетитора может обеспечить закупку десятков изотермических покрывал для аптечек военных, а единый налог — установку игровой площадки в детском саду. Кроме того, нелегальная работа лишает самого студента социальных гарантий и больничных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
