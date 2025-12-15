Крупнейшая инвесткомпания Vanguard Group сравнила биткоин с Лабубу

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в компании

У токена отсутствуют такие характеристики, как доход, сложный процент и денежный поток, которые Vanguard ищет в долгосрочных инвестициях, пояснил ее топ-менеджер Джон Америкс.

«При отсутствии убедительных доказательств того, что базовая технология создает устойчивую экономическую ценность, мне сложно воспринимать биткоин как что-то большее, чем цифровой Лабубу», — сказал Америкс на конференции Bloomberg ETFs in Depth в Нью-Йорке 11 декабря.

Несмотря на это, компания, управляющая капиталом на $12 трлн, дала возможность своим клиентам покупать ETF на цифровые активы. «Мы разрешаем людям вкладываться в эти ETF на нашей платформе, если они этого хотят, но делают они это на собственное усмотрение, — цитирует Америкса Bloomberg. — Мы не собираемся давать им советы о том, покупать или продавать и какие именно криптотокены им следует держать. Сейчас это не входит в нашу практику».

При этом Америкс добавил, что Vanguard в целом с оптимизмом оценивает пользу блокчейна и потенциал технологии для улучшения рыночной инфраструктуры. Он признал, что существуют сценарии, при которых биткоин теоретически может приобретать не связанную со спекуляцией ценность. В частности, допустил рост значимости актива в условиях высокой инфляции или в периоды политической нестабильности.

«Если бы можно было увидеть надежное движение цены в таких обстоятельствах, тогда мы могли бы более осмысленно говорить о том, какой может быть инвестиционная идея и какую роль биткоин способен играть в портфеле, — сказал он. — Но пока этого нет — история все еще слишком короткая».

Что с биткоином

Сейчас биткоин продолжает двигаться к нижней границе своего недавнего торгового диапазона: любое повышение цены встречает продажи со стороны инвесторов, купивших актив вблизи октябрьского пика, обратило внимание агентство.

Рынок вошел в умеренно «медвежью» фазу, когда объемы новых покупок не покрывают устойчивое давление со стороны крупных держателей, выходящих из позиций, говорится в отчете аналитической компании Glassnode, который цитирует Bloomberg.

Биткоин застрял в «слабом, но ограниченном диапазоне», подчеркивают аналитики. На таком рынке даже время начинает играть против инвесторов, так как накапливаются нереализованные убытки, пишут они.

Относительные нереализованные потери по биткоину выросли до 4,4% — максимума почти за два года. В предыдущие месяцы этот показатель держался ниже 2%. По мнению Glassnode, это говорит о переходе от фазы эйфории к периоду повышенного стресса и неопределенности.