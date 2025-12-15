Крупнейшая инвесткомпания Vanguard Group сравнила биткоин с Лабубу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 декабря 2025, 10:15 Читати українською

Крупнейшая инвесткомпания Vanguard Group сравнила биткоин с Лабубу

Один из крупнейших в мире управляющих активами, компания Vanguard Group сравнила биткоин с коллекционным активом вроде вирусной игрушки Лабубу, пишет Bloomberg.

Один из крупнейших в мире управляющих активами, компания Vanguard Group сравнила биткоин с коллекционным активом вроде вирусной игрушки Лабубу, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорят в компанииУ токена отсутствуют такие характеристики, как доход, сложный процент и денежный поток, которые Vanguard ищет в долгосрочных инвестициях, пояснил ее топ-менеджер Джон Америкс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в компании

У токена отсутствуют такие характеристики, как доход, сложный процент и денежный поток, которые Vanguard ищет в долгосрочных инвестициях, пояснил ее топ-менеджер Джон Америкс.

«При отсутствии убедительных доказательств того, что базовая технология создает устойчивую экономическую ценность, мне сложно воспринимать биткоин как что-то большее, чем цифровой Лабубу», — сказал Америкс на конференции Bloomberg ETFs in Depth в Нью-Йорке 11 декабря.

Несмотря на это, компания, управляющая капиталом на $12 трлн, дала возможность своим клиентам покупать ETF на цифровые активы. «Мы разрешаем людям вкладываться в эти ETF на нашей платформе, если они этого хотят, но делают они это на собственное усмотрение, — цитирует Америкса Bloomberg. — Мы не собираемся давать им советы о том, покупать или продавать и какие именно криптотокены им следует держать. Сейчас это не входит в нашу практику».

При этом Америкс добавил, что Vanguard в целом с оптимизмом оценивает пользу блокчейна и потенциал технологии для улучшения рыночной инфраструктуры. Он признал, что существуют сценарии, при которых биткоин теоретически может приобретать не связанную со спекуляцией ценность. В частности, допустил рост значимости актива в условиях высокой инфляции или в периоды политической нестабильности.

«Если бы можно было увидеть надежное движение цены в таких обстоятельствах, тогда мы могли бы более осмысленно говорить о том, какой может быть инвестиционная идея и какую роль биткоин способен играть в портфеле, — сказал он. — Но пока этого нет — история все еще слишком короткая».

Что с биткоином

Сейчас биткоин продолжает двигаться к нижней границе своего недавнего торгового диапазона: любое повышение цены встречает продажи со стороны инвесторов, купивших актив вблизи октябрьского пика, обратило внимание агентство.

Рынок вошел в умеренно «медвежью» фазу, когда объемы новых покупок не покрывают устойчивое давление со стороны крупных держателей, выходящих из позиций, говорится в отчете аналитической компании Glassnode, который цитирует Bloomberg.

Биткоин застрял в «слабом, но ограниченном диапазоне», подчеркивают аналитики. На таком рынке даже время начинает играть против инвесторов, так как накапливаются нереализованные убытки, пишут они.

Относительные нереализованные потери по биткоину выросли до 4,4% — максимума почти за два года. В предыдущие месяцы этот показатель держался ниже 2%. По мнению Glassnode, это говорит о переходе от фазы эйфории к периоду повышенного стресса и неопределенности.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
15 декабря 2025, 10:51
#
Взагалі існує три найбільші в світі інвесткомпанії, це Vanguard, BlackRock та State Street, їм належать частки акцій в дуже багатьох компаніях по всьому світу, і так само одна в одній. Той же BlackRock, котрий має частку у Vanguard, прекрасно купує і тримає біткоіни, тому ці новини від Vanguard та Баффета умовного, про те що їм не подобається біткоін — це більше їх суб`єктивна думка, котра в першу чергу базується на тому, що їм не хочеться розбиратися в новому для них активі, Баффет не інвестує в те, в чому не розбирається, але акції компанії Amazon та Apple принесли йому прибутки, хоча їх він купував після порад з боку його радників, бо він в технокомпаніях не розбирається, про що він сам і казав.

Тому це те саме, що слухати думку сантехніка про футбол, він розбирається в сантехніці, але це не означає, що він автоматично розбирається в усьому. Vanguard звикли інвестувати в класичні акції, облігації і etf-и, звісно їм все нове в чому потрібно розбиратися — буде як лабубу))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами