українська
15 декабря 2025, 8:26

Названы модели авто, которые снимут с производства в 2026 году

Автопроизводители регулярно просматривают линейки своих автомобилей, снимая с производства модели, которые по тем или иным причинам нецелесообразно выпускать. В 2026 году планируется снять с производства 34 модели. Об этом пишет SlashGear.

Автопроизводители регулярно просматривают линейки своих автомобилей, снимая с производства модели, которые по тем или иным причинам нецелесообразно выпускать.
Фото: caranddriver.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие автомобили снимут с производства

  • Kia Soul
  • Ford Escape
  • Lincoln Corsair
  • Kia Telluride
  • Шевроле Malibu
  • Subaru Legacy
  • Acura TLX
  • Audi A4
  • BMW X4
  • Cadillac XT4
  • Cadillac XT6
  • Infiniti QX50
  • Infiniti QX55
  • Jeep Wagoneer
  • Mercedes-Benz EQB
  • Mercedes-Benz GLC Coupe
  • Mercedes-Benz GLE Coupe
  • Volvo S60
  • Volvo S90
  • Audi Q8 e-tron
  • Audi Q8 Sportback e-tron
  • Acura ZDX
  • Polestar 2
  • Toyota bZ4X
  • Ниссан Ария
  • Lexus RC
  • Lexus RC F
  • BMW M8 Coupe
  • Porsche 718 Boxster
  • Porsche 718 Кайман
  • Cadillac CT4-V Blackwing
  • Cadillac CT5-V Blackwing
  • Ford Edge
  • Lincoln Nautilus

Причина

Kia Soul планируют снять с производства из-за сильного падения продаж модели в последние годы. Эту нишу заняли другие компактные кроссоверы Kia.

Также из-за понижения спроса с производства планируют снять Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC и RC F, Volvo S60 и Audi Q8 e-tron.

Кроме того, есть автомобили, попавшие под так называемую «оптимизацию» модельного ряда. К примеру, Audi A4, BMW X4 и Toyota bZ4X перестанут выпускать, чтобы они не конкурировали с другими моделями своих брендов.

Причиной отказа от производства Ford Escape стало то, что бренд намерен сосредоточиться на выпуске электромобилей. По этой же причине в 2026 году перестанут выпускать Lincoln Corsair, разделяющий многие компоненты из Ford Escape.

В издании отметили, что премиальный бренд Infiniti столкнулся со значительным падением спроса на свои автомобили за последние несколько лет. Поэтому производитель собирается полностью просмотреть свой модельный ряд, отказавшись от выпуска кроссоверов QX50 и QX55.

Также некоторые модели снимут с производства, чтобы они уступили место новому поколению. Кроссовер Kia Telluride уже в 2027 году получит новое поколение, а спорткары Porsche Boxster/Cayman в 2026 году впервые станут электромобилями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
