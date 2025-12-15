Украина получила $290 млн от Японии и Всемирного банка на поддержку частного сектора

Украина получила $290 млн в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) на поддержку частного сектора. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Проект RISE

$80 млн привлечены за счет гарантии Правительства Японии от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Целью проекта является решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора, учитывая регуляторное бремя, нехватку финансирования и недостаточный доступ к рынкам.

Проект внедряется с использованием финансового инструмента Program-for-Results (PforR) — «Программа кредитования с привязкой к результатам». Этот подход предполагает направление средств только после достижения определенных показателей эффективности.

Для получения очередного транша Украина выполнила ряд условий, среди которых:

По меньшей мере, 20 банков, которые вместе обеспечивают 90% всех кредитов по программе 5−7−9, ввели системы экологического и социального менеджмента.

Портал Дия Бизнес 2.0 посетили более 500 тысяч пользователей, а 90 тысяч из них создали собственные аккаунты.

10 экспортно ориентированных проектов МСП получили страхование от Экспортно-кредитного агентства Украины (ЕКА), включая страхование военных рисков, в соответствии с новой стратегией ЭКА.

Справка

Проект RISE реализуется в Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашений на сумму $681 млн.

Общая сумма кредитования на период имплементации (2024−2027) запланирована в размере более $1 млрд, $540 млн уже привлечено.