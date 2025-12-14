Multi от Минфин
14 декабря 2025, 16:07 Читати українською

Власти Италии предлагают $30 тысяч за переезд в тосканский город Радикондоли, но есть условие

Живописный средневековый городок Радикондоли, расположенный на тосканских холмах, усиливает свою борьбу против убыли населения. Местные власти предлагают новым жителям значительные финансовые стимулы, чтобы привлечь их к переезду и долгосрочному проживанию. Об этом сообщает New York Post.

Власти Италии предлагают $30 тысяч за переезд в тосканский город Радикондоли, но есть условие
Фото: Радикондоли/ wikipedia.org

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Радикондоли, находящийся примерно в часе южнее Флоренции, расширило свою программу финансовой помощи, и теперь она охватывает не только покупателей, но и арендаторов.

До $30 тысяч на жилье и расходы

Первоначально программа, запущенная в 2023 году, предусматривала:

  • До 20 000 евро (около $23 400) для тех, кто покупает и проживает в одном из свободных домов.
  • Дополнительно 6 000 евро (около $7 000) на покрытие расходов, таких как отопление и транспорт.

Теперь городок расширил инициативу, помогая арендаторам. Новые арендаторы, которые переедут в начале 2026 года, могут рассчитывать на покрытие половины арендной платы в течение первых двух лет.

По словам мэра Радикондоли Франческо Гуаргуалини, в этом году муниципалитет выделил более 400 000 евро ($465 000) в поддержку покупки и аренды нового жилья, а также другие инициативы, такие как финансовая помощь студентам, пассажирам общественного транспорта и потребителям «зеленой».

Условие долгосрочного проживания

Исторически в городе проживало 3 000 жителей, но сейчас их количество сократилось до 966, и около 100 из 450 домов пустуют. Цель грантов — не просто привлечь людей, а способствовать долгосрочному росту населения.

Именно поэтому программа имеет строгие условия срока проживания:

  • Покупатели недвижимости должны принять на себя обязательство прожить в городе 10 лет.
  • Арендаторы должны обязаться прожить 4 года.

Свободное жилье включает как небольшие квартиры с одной-двумя спальнями в историческом центре, так и просторные тосканские фермерские дома в окрестностях, окруженные виноградниками. Цены на меньшие объекты начинаются с 50 000 евро.

Благодаря субсидиям арендаторы могут получить жилье, которое обычно стоит 400 евро в месяц, всего за 200 евро в месяц.

Местные власти заявляют, что политика поддержки семей, развития культуры и стимулирования экономики уже дает результаты: население выросло с 900 до 960 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
