Спрос на гибриды взлетел на 46%: ТОП-3 лидеров рынка в ноябре

Автопарк Украины продолжает активно пополняться гибридными автомобилями (HEV и PHEV). В ноябре 2025 года украинскую регистрацию получили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Это на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Сегмент новых гибридов: Лидируют кроссоверы

Интересно, что доля новых автомобилей в общем количестве гибридов составила 51%, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель был выше — 66%. Это свидетельствует о росте интереса к импортированным гибридным автомобилям с пробегом.

Тройка лидеров среди новых гибридных легковых автомобилей выглядит так:

Toyota RAV-4 (310 единиц).

Nissan X-Trail (77 единиц).

Toyota Yaris Cross (61 единица).

Лидерство среди импорта с пробегом

В сегменте импортированных гибридов с пробегом первенство удерживают следующие модели:

Ford Escape (83 единицы).

Ford Fusion US (75 единиц).

Toyota Prius (71 единица).

Рост спроса на гибриды свидетельствует о росте интереса украинцев к энергоэффективным автомобилям.

