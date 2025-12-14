Автопарк Украины продолжает активно пополняться гибридными автомобилями (HEV и PHEV). В ноябре 2025 года украинскую регистрацию получили более 2,6 тысячи гибридных легковых авто. Это на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Спрос на гибриды взлетел на 46%: ТОП-3 лидеров рынка в ноябре
Сегмент новых гибридов: Лидируют кроссоверы
Интересно, что доля новых автомобилей в общем количестве гибридов составила 51%, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель был выше — 66%. Это свидетельствует о росте интереса к импортированным гибридным автомобилям с пробегом.
Тройка лидеров среди новых гибридных легковых автомобилей выглядит так:
- Toyota RAV-4 (310 единиц).
- Nissan X-Trail (77 единиц).
- Toyota Yaris Cross (61 единица).
Лидерство среди импорта с пробегом
В сегменте импортированных гибридов с пробегом первенство удерживают следующие модели:
- Ford Escape (83 единицы).
- Ford Fusion US (75 единиц).
- Toyota Prius (71 единица).
Рост спроса на гибриды свидетельствует о росте интереса украинцев к энергоэффективным автомобилям.
Источник: Минфин
