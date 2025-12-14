Мюнхен усиливает борьбу с пустым жильем: Штрафы для владельцев достигли 230 000 евро

Муниципалитет Мюнхена, где царит острый дефицит доступного жилья, усилил меры против владельцев недвижимости, покидающих квартиры и дома незаселенными. Общая сумма штрафов, наложенных на владельцев четырех объектов за длительный простой, достигла 230 тысяч евро . Об этом сообщает Bild.

Власти города рассматривают длительное простое как нарушение правил использования, поскольку каждая жилая единица должна быть задействована для удовлетворения потребностей населения.

Строгие правила и большие штрафы

В Мюнхене запрещено оставлять жилье пустым на срок, превышающий три месяца, без уважительной причины. Исключением является только подготовка к продаже, проведению ремонта или наследственные споры, но в указанных случаях эти основания не были подтверждены.

Заместитель мэра Мюнхена Верена Дитль подчеркнула, что администрация последовательно возвращает незанятые объекты в обращение, чтобы увеличить предложение на рынке.

«Каждая квартира имеет значение в городе, где так много людей ищут доступное жилье», — отметила Дитль.

На официальном сайте городской администрации отмечено, что за нарушения, включая незаконный простой более трех месяцев, предусмотрены штрафы до 100 тыс. евро для субсидированных квартир.

Однако для частных домов и многоквартирных построек санкции могут значительно превышать этот базовый порог, что подтверждается последними прецедентами.

Запрет на нецелевое использование

Запрет на неправомерное использование недвижимости действует в Мюнхене с 1972 года. В перечень нарушений, кроме простоев, входят:

Использование жилых помещений в офисах или коммерческих целях.

Краткосрочная сдача на срок, превышающий восемь недель в год.

За нарушение правил нецелевого использования штраф может быть еще выше — до 500 тысяч евро. Местные власти призывают жителей сообщать о подозрениях относительно пустующих или неправильно используемых помещений, для чего на сайте размещена специальная форма.

Результаты контроля

По данным Süddeutsche Zeitung, в течение 2024 года благодаря контролю и штрафам на рынок вернули 448 объектов, которые ранее использовались не по назначению или резвились. Значительная часть нарушений касалась превращения квартир в туристическое жилье.

Низкая доходность и повышенные риски

Аналитики отмечают, что сочетание низкой валовой арендной доходности в Мюнхене (около 2,69%) и высоких рисков получения крупных штрафов существенно усложняет инвестиции в недвижимость в этом городе.

После учета налогов, расходов на обслуживание и коммунальные платежи этот показатель уменьшается еще на несколько процентных пунктов. В результате чистая доходность часто не превышает 1%, а при периодах простоя владелец рискует не только потерять прибыль, но и понести убытки.

В среднем по Германии валовая доходность составляет 3,51%, тогда как реальная — около 1,51%.

Показатели доходности в отдельных крупных городах страны выглядят следующим образом: