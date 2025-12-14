Мюнхен усиливает борьбу с пустым жильем: Штрафы для владельцев достигли 230 000 евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2025, 13:06 Читати українською

Мюнхен усиливает борьбу с пустым жильем: Штрафы для владельцев достигли 230 000 евро

Муниципалитет Мюнхена, где царит острый дефицит доступного жилья, усилил меры против владельцев недвижимости, покидающих квартиры и дома незаселенными. Общая сумма штрафов, наложенных на владельцев четырех объектов за длительный простой, достигла 230 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.

Мюнхен усиливает борьбу с пустым жильем: Штрафы для владельцев достигли 230 000 евро
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Власти города рассматривают длительное простое как нарушение правил использования, поскольку каждая жилая единица должна быть задействована для удовлетворения потребностей населения.

Строгие правила и большие штрафы

В Мюнхене запрещено оставлять жилье пустым на срок, превышающий три месяца, без уважительной причины. Исключением является только подготовка к продаже, проведению ремонта или наследственные споры, но в указанных случаях эти основания не были подтверждены.

Заместитель мэра Мюнхена Верена Дитль подчеркнула, что администрация последовательно возвращает незанятые объекты в обращение, чтобы увеличить предложение на рынке.

«Каждая квартира имеет значение в городе, где так много людей ищут доступное жилье», — отметила Дитль.

На официальном сайте городской администрации отмечено, что за нарушения, включая незаконный простой более трех месяцев, предусмотрены штрафы до 100 тыс. евро для субсидированных квартир.

Однако для частных домов и многоквартирных построек санкции могут значительно превышать этот базовый порог, что подтверждается последними прецедентами.

Запрет на нецелевое использование

Запрет на неправомерное использование недвижимости действует в Мюнхене с 1972 года. В перечень нарушений, кроме простоев, входят:

  • Использование жилых помещений в офисах или коммерческих целях.
  • Краткосрочная сдача на срок, превышающий восемь недель в год.

За нарушение правил нецелевого использования штраф может быть еще выше — до 500 тысяч евро. Местные власти призывают жителей сообщать о подозрениях относительно пустующих или неправильно используемых помещений, для чего на сайте размещена специальная форма.

Результаты контроля

По данным Süddeutsche Zeitung, в течение 2024 года благодаря контролю и штрафам на рынок вернули 448 объектов, которые ранее использовались не по назначению или резвились. Значительная часть нарушений касалась превращения квартир в туристическое жилье.

Низкая доходность и повышенные риски

Аналитики отмечают, что сочетание низкой валовой арендной доходности в Мюнхене (около 2,69%) и высоких рисков получения крупных штрафов существенно усложняет инвестиции в недвижимость в этом городе.

После учета налогов, расходов на обслуживание и коммунальные платежи этот показатель уменьшается еще на несколько процентных пунктов. В результате чистая доходность часто не превышает 1%, а при периодах простоя владелец рискует не только потерять прибыль, но и понести убытки.

В среднем по Германии валовая доходность составляет 3,51%, тогда как реальная — около 1,51%.

Показатели доходности в отдельных крупных городах страны выглядят следующим образом:

Город Валовая доходность Чистая доходность
Штутгарт 4,67% 2,67%
Лейпциг 4,14% 2,14%
Берлин 4,13% 3,13%
Франкфурт-на-Майне 3,06% 2,00%
Гамбург 2,72% 0,72%
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 декабря 2025, 13:17
#
Зараз влада любої країни та її «закони» проти звичайних громадян.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами