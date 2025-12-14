Муниципалитет Мюнхена, где царит острый дефицит доступного жилья, усилил меры против владельцев недвижимости, покидающих квартиры и дома незаселенными. Общая сумма штрафов, наложенных на владельцев четырех объектов за длительный простой, достигла 230 тысяч евро. Об этом сообщает Bild.
Мюнхен усиливает борьбу с пустым жильем: Штрафы для владельцев достигли 230 000 евро
Власти города рассматривают длительное простое как нарушение правил использования, поскольку каждая жилая единица должна быть задействована для удовлетворения потребностей населения.
Строгие правила и большие штрафы
В Мюнхене запрещено оставлять жилье пустым на срок, превышающий три месяца, без уважительной причины. Исключением является только подготовка к продаже, проведению ремонта или наследственные споры, но в указанных случаях эти основания не были подтверждены.
Заместитель мэра Мюнхена Верена Дитль подчеркнула, что администрация последовательно возвращает незанятые объекты в обращение, чтобы увеличить предложение на рынке.
«Каждая квартира имеет значение в городе, где так много людей ищут доступное жилье», — отметила Дитль.
На официальном сайте городской администрации отмечено, что за нарушения, включая незаконный простой более трех месяцев, предусмотрены штрафы до 100 тыс. евро для субсидированных квартир.
Однако для частных домов и многоквартирных построек санкции могут значительно превышать этот базовый порог, что подтверждается последними прецедентами.
Запрет на нецелевое использование
Запрет на неправомерное использование недвижимости действует в Мюнхене с 1972 года. В перечень нарушений, кроме простоев, входят:
- Использование жилых помещений в офисах или коммерческих целях.
- Краткосрочная сдача на срок, превышающий восемь недель в год.
За нарушение правил нецелевого использования штраф может быть еще выше — до 500 тысяч евро. Местные власти призывают жителей сообщать о подозрениях относительно пустующих или неправильно используемых помещений, для чего на сайте размещена специальная форма.
Результаты контроля
По данным Süddeutsche Zeitung, в течение 2024 года благодаря контролю и штрафам на рынок вернули 448 объектов, которые ранее использовались не по назначению или резвились. Значительная часть нарушений касалась превращения квартир в туристическое жилье.
Низкая доходность и повышенные риски
Аналитики отмечают, что сочетание низкой валовой арендной доходности в Мюнхене (около 2,69%) и высоких рисков получения крупных штрафов существенно усложняет инвестиции в недвижимость в этом городе.
После учета налогов, расходов на обслуживание и коммунальные платежи этот показатель уменьшается еще на несколько процентных пунктов. В результате чистая доходность часто не превышает 1%, а при периодах простоя владелец рискует не только потерять прибыль, но и понести убытки.
В среднем по Германии валовая доходность составляет 3,51%, тогда как реальная — около 1,51%.
Показатели доходности в отдельных крупных городах страны выглядят следующим образом:
|Город
|Валовая доходность
|Чистая доходность
|Штутгарт
|4,67%
|2,67%
|Лейпциг
|4,14%
|2,14%
|Берлин
|4,13%
|3,13%
|Франкфурт-на-Майне
|3,06%
|2,00%
|Гамбург
|2,72%
|0,72%
