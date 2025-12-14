НБУ выпустил памятную монету, посвященную беспилотному катеру Magura (фото)

Национальный банк ввел в обращение памятную монету, посвященную беспилотному надводному аппарату Magura. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Регулятор напомнил, что с помощью этих беспилотных катеров украинские военные не только уничтожили ряд российских кораблей, но и впервые в истории с беспилотной платформы морского базирования поразили воздушные цели: вертолеты Ми-8 и истребители Су-30.

Дизайн

Монета «Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат Magura» имеет номинал 5 гривен.

Реверс

На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник «Maguraˮ, рассекающий морские волны. Вверху — сцена момента уничтожения вражеского истребителя Су-30, подтверждающая эффективное противодействие врагу на море и в воздухе. Также на монете изображена эмблема Главного управления 13ˮ применял эти надводные беспилотники в боевых условиях при реализации своих военных операций.

Аверс

На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры — праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер «Magura».

Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Где можно купить монету

Купить памятную монету «Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат Magura можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря 2025 года, а также через банки-дистрибьюторы.