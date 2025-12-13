Multi от Минфин
українська
13 декабря 2025, 16:03 Читати українською

Криптогигант Tether предлагает купить ФК «Ювентус» и инвестировать 1 млрд евро в его развитие

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, предоставила мажоритарному акционеру итальянского футбольного клуба «Ювентус» — холдинговой компании Exor — обязательное предложение о полной покупке его доли. Об этом сообщает пресс-служба Tether.

Криптогигант Tether предлагает купить ФК «Ювентус» и инвестировать 1 млрд евро в его развитие

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Предложение предусматривает приобретение контрольного пакета акций Exor, который составляет 65,4% общего акционерного капитала клуба. В случае принятия соглашения, Tether планирует осуществить публичное тендерное предложение по выкупу остальных акций по той же цене.

По данным Reuters, Tether предлагает Exor 2,66 евро за акцию, оценивая «Ювентус» в чуть более 1 млрд евро.

Инвестиционный план на 1 миллиард евро

Tether подчеркнула свою сильную финансовую позицию и готовность к долгосрочным обязательствам перед клубом.

  • Формат сделки: Обязательное денежное предложение (all cash proposal) за долю Exor, полностью финансируемую собственным капиталом Tether.
  • Инвестиции: В случае завершения транзакции Tether готова инвестировать 1 миллиард евро в поддержку и развитие клуба.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) объяснил интерес компании глубоким уважением к клубу и его ценностям.

«Для меня Ювентус всегда был частью моей жизни. Я вырос с этой командой. Наш интерес к Ювентусу происходит от глубокого восхищения и уважения», — заявил Ардоино.

Реакция рынка и владельца клуба

Напомним, что Exor — холдинговая компания, контролируемая семьей Аньелли, владеющей клубом уже более 100 лет.

По информации СМИ, близких к Exor, предложение Tether было быстро отклонено, поскольку семья Аньелли не намерена продавать свою долю в Ювентусе.

Акции Ювентуса, стоимость которого оценивается примерно в 944 миллиона евро, в пятницу, 12 декабря, выросли на 2,3% до 2,23 евро.

Tether уже является миноритарным акционером Ювентуса, увеличив свою долю в этом году.

По данным Bloomberg, в июне 2025 года компания инвестировала примерно 128 млн. евро, доведя свою долю до 10,7%. Это сделало ее вторым по величине акционером клуба после Exor, невзирая на напряженные отношения между сторонами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
