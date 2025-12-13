Графики отключений света не действуют в трех областях из-за массированной атаки рф

В ночь с 12 на 13 декабря российские войска нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Атака направлена на объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В результате обстрелов обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Графики отключений не действуют в трех регионах

Сообщается, что из-за значительного количества потребителей, обесточенных в результате ночных обстрелов, графики почасовых отключений пока не применяются в следующих областях:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская.

В этих регионах вместо плановых отключений действуют аварийные, связанные с необходимостью восстановления поврежденных сетей.

В остальных регионах Украины продолжают действовать плановые графики почасовых отключений. Кроме того, во всех областях используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Восстановительные работы

Для координации действий по ликвидации последствий атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах.

Одесса без света и воды

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в Одессе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, в городе отсутствует свет и вода.

По ее словам, восстановительные работы начались сразу после обстрелов. На месте работают профильные заместители Минэнерго и МВД, ГСЧС, профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения.

В настоящее время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам. На местах также работают пункты несокрушимости.

Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.